新壽外價金提列爭議 金管會：非會計問題、須依法辦理

金管會主委彭金隆今天表示，外匯價格變動準備金屬於「法定準備」，非單純會計準則問題（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新新光金控合併之後，針對新光人壽的「外匯價格變動準備金」提列與收回爭議，金管會主委彭金隆今天在立法院備詢強調，這並非單純會計準則問題，因為外匯價格變動準備金屬於「法定準備」，提列與收回均有明確法律程序，因此，若要收回，必須經主管機關同意，將依法行政。

「外匯價格變動準備金」簡稱「外價金」，主要用於因應匯率波動風險，從盈餘當中提存準備金，以厚實風險準備能力。對於彭金隆的回應，市場解讀，等於主管機關否決新壽在台新新光金控合併之後，大幅降低外價準備金近50%的作法。

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彭金隆今天出席立法院財委會並備詢。

國民黨立委賴士葆質詢指出，台新新光金控在合併之後，新壽的「外價準備金」從996億元大幅縮水至521億元，劇減475億元，減幅達47.7%，外界質疑程序與適法性問題，立委詢問彭金隆的態度為何？

彭金隆表示，有關外價準備金是用問題，依據《保險法》規定提列的「法定準備」，金控法與保險法皆屬同位階法律，各有規範對象，金控法主要規範金融控股公司，保險法則規範保險公司，兩者並無衝突，該遵守的都要遵守。

彭金隆強調，即使兩家金控合併，合併之後的壽險公司提存外價準備金，也必須依照保險法的規定來執行，這是法律明定的法定準備。

立委也追問外價金提列與收回，何時可以定案？彭金隆指出，後續將依規定處理，尚無法說明何時定案，不過，法規規定的非常清楚，「本會就是依法行政」。

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