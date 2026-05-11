親友寄戶籍房屋稅變貴？彰化稅務局做「1動作」就不怕

彰化縣地方稅務局提醒民眾房屋寄親友戶籍，填寫「設籍人無租賃關係申明書」或「房屋所有人無租賃關係申明書」，就不用擔心喪失優惠自住利率1%的資格。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕房屋稅2.0上路第2年，稅率從最低優惠1%到4.8%，差距很大，正值5月開徵房屋稅，許多民眾關心戶籍問題是否影響自住房屋稅率。對此，彰化縣地方稅務局表示，若房屋實際作自住使用，且沒有出租、沒有營業，即使無償提供親友寄放戶籍，原則上仍可適用自住稅率。

彰化縣今年開徵房屋稅中約3成3可享1%自住優惠利率。（記者張聰秋攝）

不過，自住房屋仍須符合幾項條件，包括本人、配偶及未成年子女名下，全國合計以3戶為限，且房屋須有本人、配偶或直系親屬至少1人完成戶籍登記。若只是單純借親友設戶籍、雙方確實沒有租賃關係，民眾只要填寫「設籍人無租賃關係申明書」或「房屋所有人無租賃關係申明書」提供給稅務局，不致因此喪失優惠自住利率1%的資格。

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5月房屋稅開徵中，彰化縣今年共有14.2萬戶符合全國單一自住條件，可享有1%的優惠稅率（需設籍且房屋現值在148萬7900元以下），估算每戶約可少交近1000元左右的房屋稅，若不符合自住條件，彰化縣因非六都，房屋稅率在2.6%到4.8%間，稅額不低。

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