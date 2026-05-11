藍委批政院北棟帶頭漲租 公平會澄清

公平會是今年中央聯合辦公大樓北棟召集人機關。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕國民黨立委許宇甄在10日質疑，行政院中央聯合辦公大樓北棟管理費預算增加近4成，批政府帶頭漲房租。不過今日公平會說明，北棟管理費是大樓各項公共區域管理、維護所需經費，並非房租。

公平會今以中央聯合辦公大樓北棟召集人機關代表說明，北棟管理費為大樓各項公共區域管理、維護所需經費，由進駐機關外交部領事事務局、公平會、大陸委員會、國家發展委員會、人事行政總處共5機關分攤。此外，大樓管理事項由各進駐機關輪流擔任召集，2025年由外交部領事事務局擔任召集人，2026年由公平會擔任。

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中央聯合辦公大樓北棟召集人機關強調，2026年北棟大樓管理費編列5154萬元，2025年管理費編列4454.2萬元，意即今年管理費較去年增加699.8萬元、成長15%，年度固定分擔經費主要增加電費482萬元、清潔人員及派駐人員薪資41.1萬元、廢棄物清理費15萬元等費用。

另外，修繕或設備汰換等一次性費用，主要增加大樓屋頂修繕329萬元、公共區域空調箱更新300萬元，以及緊急廣播主機、揚聲器更新104.7萬元等，減列電梯梯廳牆面修繕628萬元，相關經費編列並無不合理增加。

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