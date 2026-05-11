點名台積電！外媒喊5月最值得買入「這3檔」 理由全說了

外媒點名5月最值得買入的3檔股票。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著AI熱潮持續推升科技股表現，不少人工智慧相關企業近期繳出亮眼成績單，也讓市場信心再度升溫。投資媒體《The Motley Fool》報導，如果你正在尋找值得在5月布局的強勢股票，以下3檔是兼具AI題材與長期成長潛力的公司。

1.台積電（TSMC）

台積電近期財報表現強勁，成為AI浪潮下最受矚目的晶片製造商之一。由於全球多數科技巨頭都依賴台積電生產晶片，AI產業的高速成長，也直接推動其營運表現。

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2026年第一季，台積電營收年增41%，毛利率提升至66.2%，營業利益率更達58.1%。其中，高效能運算（HPC）業務季增20%，占總營收61%，成為主要成長動能。

公司預估第二季營收仍將年增35%，顯示AI需求依舊強勁。儘管下半年可能面臨成本上升與擴產壓力，但市場普遍認為，隨著AI產業持續爆發，台積電仍具長期上升空間。

2.亞馬遜（Amazon）

亞馬遜最新財報同樣優於預期，其中AWS（Amazon Web Services）雲端業務成長特別亮眼。執行長Andy Jassy表示，AI正在帶動企業加速轉向雲端服務，許多客戶導入AI後，也同步增加核心雲端支出。

AWS近期簽下包括美國銀行（U.S. Bank）、AT&T與彭博（Bloomberg）等大型客戶。AI相關業務更出現三位數成長，其中晶片業務年化營收已達200億美元規模。

除了AI之外，亞馬遜電商業務也持續強化配送速度，目前已能在2000座城市內，將超過9萬件商品於3小時內送達。廣告業務同樣強勁，營收年增24%。此外，亞馬遜也積極布局衛星寬頻服務「Project Kuiper」，被視為下一波成長引擎。

3.Lemonade（LMND）

Lemonade是一家主打AI保險的公司，被視為傳統保險業的顛覆者。雖然規模仍小，但近年成長速度驚人。2026年第一季，公司「有效保費」（IFP）年增32%，且這樣的加速成長趨勢已持續7季。公司強調，其AI與機器學習系統能大幅提升營運效率，因此即使保費規模增加，整體支出仍維持穩定。

目前Lemonade雖尚未正式獲利，但公司預估今年底可達EBITDA轉正，並於明年實現淨利。分析認為，相較於前兩檔熱門科技股，Lemonade目前尚未受到市場全面追捧，也可能成為投資人提前布局的機會。

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