64歲阿北擁600萬爽退休 僅4年資產急速縮水揭「慘痛教訓」

退休規劃不僅是資產累積問題，更關鍵在於能否及早建立「收入下降後的生活模型」。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕以為握有足夠退休金就等於「安全」，現實卻狠狠打臉。日本一名64歲男子原本握有約3000萬日圓（約新台幣593萬元）退休金，被視為足以安穩度過晚年的「安全資產」，卻在退休僅4年內意外大量縮水，背後原因並非投資失利，而是難以改變的生活習慣與消費模式。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，64歲的慎司（化名）退休前為高收入上班族，年收入超過1000萬日圓（約新台幣198萬元），長年將重心放在汽車、高爾夫與家庭旅行等享樂生活，幾乎沒有積極儲蓄。雖然退休時僅剩約100萬日圓（約新台幣20萬元）存款，但他因手握3000萬日圓退休金，而認為自己「老後無虞」。

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然而，退休後夫妻每月合計年金收入約22萬日圓（約新台幣4.3萬元），生活型態卻未同步調整。夫妻持續出國旅行、頻繁國內觀光、宴請親友用餐，甚至添購新車與維持高頻率高爾夫社交活動，使支出長期高於收入，逐步侵蝕退休金。

短短4年內，資產已降至約2000萬日圓（約新台幣395萬元）。雖然慎司意識到財務惡化，但因過去高收入帶來的生活慣性、自尊心與人際壓力，使他始終無法真正縮減開支，即使內心焦慮也難以改變現狀。

更棘手的是，過去部分交際費由公司支出，退休後全數轉為自費，加速資金消耗。慎司坦言，明知支出失控，卻因不願降低生活標準與擔心影響家庭氣氛而選擇沉默。

直到他私下求助理財規劃師，才首次看見具體數據。分析顯示，夫妻每月約出現16萬日圓（約新台幣3.2萬元）赤字，若維持現狀，預估75歲前後資金將耗盡，甚至可能更早陷入財務危機。慎司在得知實際狀況後，決定與妻子重新檢視生活支出，將每月開銷目標調整至35萬日圓（約新台幣6.9萬元）以內。

專家指出，日本高齡破產比例近年持續上升，60歲以上已占約28%。其中「無法降低生活水準」是常見主因，尤其高收入族群更容易陷入落差困境，退休後仍維持工作時的消費習慣，導致資產加速流失。

專家認為，這起案例凸顯退休規劃不僅是資產累積問題，更關鍵在於能否及早建立「收入下降後的生活模型」，否則即使擁有數千萬日圓資產，也可能在不知不覺中走向財務失衡。

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