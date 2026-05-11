亞幣走勢分歧！人民幣創3年新高 新台幣再見31.3字頭

亞幣走勢分歧！人民幣衝高，新台幣再見31.3字頭。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕週一台股在千金股領軍下，大盤指數持續攻堅，新台幣兌美元匯率也重拾升值走勢，早盤再見31.3字頭，惟美伊談判停滯，美元指數在亞洲電子盤時間再度站回98高位，亞幣走勢分歧，中午暫時收在31.375元、升值5.4分，台北外匯經紀公司成交量9.64億美元。

美國總統川普凌晨於社群平台上宣布，對伊朗提議無法接受，週一油價跳空上漲也推升美元指數重返98高位，惟亞洲金融市場反應相對冷靜，市場普遍認為，雙方目前仍處於談判拉鋸階段，尚未徹底破局，也未再度爆發軍事衝突，後續仍保留和解空間。

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新台幣匯價今早以31.41元、升值1.9分開出後，隨即延續升勢，再度挑戰31.3元整數關卡，盤中最高升抵31.35元、升值7.9分。

主要亞幣走勢則呈現分歧。日圓兌美元回貶至157價位附近，韓元跌幅約0.8%；人民幣表現相對強勢，離岸人民幣兌美元早盤再度升破6.8關卡，最高來到6.7901，續創近3年新高。

匯銀人士指出，人民幣走高主要是市場對於市場對「川習會」抱有期待，新台幣近期走勢則高度跟著台股與外資走，後續新台幣能否順利突破31.3元關卡，關鍵還是外資是否持續匯入以及央行穩匯操作。

另外，美國上週五公布的4月非農就業數據優於預期、失業率維持4.3%，反映勞動市場仍具韌性，降低市場對經濟衰退的憂慮。在就業穩健、通膨仍具黏性的背景下，市場預期聯準會（Fed）短期內利率按兵不動的機率升高，在美伊談判尚未有明確進展下，中東局勢與油價走勢仍為通膨變數，市場本週將聚焦4月CPI數據，以尋找Fed後續政策路徑線索。

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