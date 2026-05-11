不外食不旅行！老夫妻苦存770萬養老 如今喊「超後悔」的殘酷真相

日媒報導，有些人卻因過度克制與長期節流，錯過原本期待的「退休人生」，回頭才發現現實與理想的落差令人心碎。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一對70多歲夫妻擁有約3900萬日圓（約新台幣771萬元）存款、每月年金約23萬日圓（約新台幣4.5萬元），原本以為只要努力存錢，就能換來毫無壓力的退休生活。然而，當兩人真正步入晚年後才發現，過度害怕「老後沒錢」，反而讓自己錯過了人生最珍貴的時光，甚至留下難以彌補的遺憾。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，74歲的修一（化名）與72歲妻子洋子（化名）過去長年維持極度節儉的生活方式。夫妻倆幾乎不外食、不旅行，即使孩子獨立後，也沒有提高生活品質，而是持續將多餘收入投入存款，希望為老年生活建立最大安全感。

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修一坦言，過去總是不斷聽到「退休金不夠」、「老後至少要準備3000萬日圓（約新台幣593萬元）」等說法，因此始終不敢輕易花錢。他表示「我們一直認為，最可怕的就是老了之後沒錢，所以只想著要多存一點。」

雖然夫妻倆已無房貸壓力，資產狀況也相對穩定，但兩人對支出的焦慮始終沒有消失。然而，真正讓兩人開始改變想法的，是一場「沒能成行的旅行」。

夫妻多年來一直計畫到北海道長住旅行，但因為不斷以「再等等」、「以後再去」為理由延後，最終洋子膝蓋惡化，已經難以負荷長途移動與長時間步行。

洋子語帶後悔表示「等到真的有時間了，身體卻已經跟不上了。」修一也坦言，自己直到70多歲才發現，人生真正有限的，不只是金錢，而是「還能自由行動的時間」，夫婦倆默默地遺憾喊「老後資金根本沒必要存這麼多……」。

如今，他們仍維持穩健生活，但已不再極端壓抑消費。夫妻偶爾會到較高價位餐廳用餐，也開始安排溫泉旅行，甚至願意花錢陪伴孩子與孫子共享時光。修一感嘆表示「以前總覺得，錢留下越多越安心。但現在才明白，有些錢如果沒有在對的時間使用，最後可能只剩遺憾。」

專家分析，老後資金的目的原本是為了保障生活，但若過度執著於「不要減少資產」，反而可能犧牲原本應該享受的人生。這對夫妻的經歷，也反映出不少高齡族群共同面對的矛盾，害怕未來的不安，卻在不知不覺中，錯過了當下。

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