國家住都「信義雅祥都更案」率先登場招商 預估吸引投資29億

台北市「信義雅祥案」重啟招商，基地規模約928坪，預估帶動投資額約29億元。（國家住都中心提供）

〔記者徐義平／台北報導〕國家住都中心今年預計釋出9大都更案招商，區域遍及雙北市以及高雄市，其中台北市「信義雅祥案」今日率先重啟招商，基地座落信義區永吉路30巷、永吉路120巷間，10分鐘可達捷運市府站，基地規模約928坪，採權利變換方式進行，預估帶動投資額約29億元。

國家住都中心指出，「信義雅祥案」公告招商時間為5月11日至8月10日止，且基地周邊交通機能發達。鄰近信義商圈、台北101、大巨蛋及永吉路等商圈，即便第一次招商無人投標，但第二次招商已針對「規劃設計」、「選配原則」及「共同負擔比率」等條件進行優化，且該案已取得超過9成地主的參與意願，未來則以規劃全齡住宅為主軸。

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至於，今年預計招商的9大都更案，台北市有6案，包括已公告招商的「信義雅祥案」、「信義犁和案」、「中正永昌案」、「台電後山埤案」、「士林三玉案」以及「大安龍泉案」，新北市則有兩案，包括「新店安德案」、「中和祥和案」，另外還有高雄市的「青年高分社及陸軍服務社案」。

住都9大案招商 總投資額596億元

而9大案合計招商基地規模約6.5公頃（近1.97萬坪），推估總招商投資金額約596億元，其中又以「信義犁和案」招商規模最大，預估可帶動投資金額高達255億元，占9大案總招商金額超過42%。

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