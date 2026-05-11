承億創辦人戴俊郎辭世！承億：集團營運⼀切正常

承億創辦人戴俊郎辭世，圖為承億集團攜手台灣人壽與高雄市政府，以BOT案在高雄亞洲新灣區打造本土五星級品牌「承億酒店」。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕承億集團今公告，集團創辦⼈暨董事⾧戴俊郎於5⽉9⽇因多發性腦溢⾎辭世，全體同仁深感不捨與哀痛，集團營運⼀切正常，相關業務與服務不受影響。

承億說明，戴俊郎創辦⼈⼀⽣始終相信台灣情熱、創意與⽂化美學的⼒量，⾧年以建築、設計與飯店為載體，訴說⼟地故事，亦以真誠與熱情陪伴無數同仁、夥伴與旅⼈。

請繼續往下閱讀...

對於創辦人離世，集團全體同仁深感不捨與哀痛，也感謝社會各界⾧期以來的關⼼與⽀持；承億集團營運⼀切正常，相關業務與服務均穩定運作，不受影響，董事⾧留下的⽂化與理念，將成為公司持續前進的重要⼒量。

承億指出，為尊重家屬⼼情與私⼈空間，懇辭媒體採訪，並婉謝花籃、花圈及各式致贈，敬請各界理解與體諒。

承億集團創辦人暨承億建設董事長戴俊郎於本月9日因多發性腦溢血不治猝逝、享年54歲，戴俊郎從建商跨界，打造旅館集團，原規劃今年第二季掛牌上櫃，突然離世消息今天傳出，震驚業界。

承億集團近來攜手台灣人壽與高雄市政府，以BOT案在高雄亞洲新灣區打造本土五星級品牌「承億酒店」，與大型公共圖書館共構，將文化藝術融入生活，開啟城市旅宿創新模式。

業界人士表示，戴俊郎一直希望將亮眼營運成果，讓更多投資人參與承億發展，壯志未酬身先死，他未能見到承億掛牌上櫃驟然離世，人生就此劃下句點，讓親友無限感慨。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法