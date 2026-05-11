普利司通新竹廠無預警停產 數百名員工錯愕恐被迫資遣

普利司通今宣布在台啟動業務轉型，今起停止新竹廠生產作業，員工們一早不發一語，由12輛遊覽車載到他處進行協商。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕普利司通今宣布在台啟動業務轉型，今起停止新竹廠生產作業，約500名員工一早不發一語，由12輛遊覽車載到他處進行協商；但在社群，普利司通員工提到原以為能做到退休，沒想到突然的被迫強制登出，未來一片渺茫！無奈的心情顯露無遺！

普利司通在官網公告，在台啟動業務轉型，以因應全球營運策略調整及長期市場發展需求，此轉型為集團優化全球營運布局與資源配置的重要一環，11日起停止新竹廠生產作業，並結束所有相關製造活動。未來，普利司通將持續深耕台灣市場，轉型為以銷售與服務為核心的營運方向。

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今天一大早，大批穿著普利司通制服的員工，來到新竹廠區外等待，不發一語，集體在已經拉下鐵門的工廠外留下最後的合影，接著搭公司備妥的遊覽車離開。有員工今年元月即在社群貼文，稱去年就聽到公司要裁員，年底主管打考績之後，還以為自己沒被裁到，沒想到今天就突然告知做到今天。

也有網友稱，普利司通關廠並不太意外，因為是新竹廠早期建置，產線多為舊式的輪胎成型機，難以因應新世代、自動化的生產技術需求；由於國際市場競爭，替換市場又不夠大，在缺乏OEM配套措施下，營運成本壓力大。

據悉，普利司通這波大量解僱，員工們上週五在下班前才接到公司的通知，預告今天將召開「員工溝通會」，甚至有內部對話流出，只要當天簽字同意資遣，就多發獎金。

（修）勞動黨新竹縣議員羅美文今天一早趕到普利司通新竹廠門口關切員工。羅美文說，普利司通關閉新竹廠，影響約500名勞工。他向員工們大聲宣導勞工權益，強調「沒達到資遣員工條件，必須要有損害賠償」，在未獲得基本工作權益保障之前，切勿輕易簽署文件。

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