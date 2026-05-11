彰化人看過來！42.4萬戶房屋稅單全寄出了 最晚這天必繳

五月開徵房屋稅，2026 年彰化縣開徵總戶數約42萬4000多戶，隨著新建案開發，戶數每年增加。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕5月開徵房屋稅，今（2026）年也是「房屋稅2.0」上路第2年，彰化縣共開徵42萬4000多戶，預估總稅額約34.2億元，其中有14萬2000多戶符合全國單一自住房屋條件，優惠利率1％，佔比3成3。

彰化縣地方稅務局提醒民眾，今年房屋稅最後繳納期限是6月1日務必在期限內繳納。（記者張聰秋攝）

由於繳納期限5月31日剛好週日順延至6月1日截止，彰化縣地方稅務局提醒繳款書都已寄出，請民眾如期繳納，逾期繳納會被加徵滯納金，每超過3日加徵1％，最高加徵至10％；超過30日仍未繳納，將移送行政強制執行。

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彰化縣地方稅務局表示，今年房屋稅課稅期間自2025年7月1日起至2026年6月30日止，民眾收到繳款書後，請仔細核對繳款書上所載姓名、房屋坐落地址等資料正確無誤後再繳納，如未收到或遺失稅單，可透過網路申請補發，也可向稅務局或各鄉鎮市公所申請。

為方便繳稅，民眾除可持稅單到金融機構臨櫃繳納外，3萬元以下稅款也可到四大超商繳納；另可利用ATM、晶片金融卡、電子支付帳戶，或直接掃描繳款書上的QR Code完成繳納。

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