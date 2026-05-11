全球央行「搶金潮」擴散！新買家現身「這國」首次買入黃金

分析人士指出，在官方部門長期穩定買盤支撐下，市場很難真正全面看空黃金。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕即使金價仍高掛在歷史高位附近，但全球央行卻沒有停手購金的打算。最新數據顯示，中國央行4月再度增持8.1噸黃金，已連續18個月擴大黃金儲備，但更引發市場關注的是，東歐國家科索沃央行也首次正式進場買黃金，代表全球「搶金潮」正在持續擴散。

分析人士指出，在官方部門長期穩定買盤支撐下，市場其實很難真正全面看空黃金。

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目前黃金價格約在每盎司4600美元上方。市場認為，雖然金價已處於歷史高檔，但真正的大跌風險其實並不高，因為全球央行買盤依然是黃金市場最強大的支撐力量。尤其中國央行，似乎仍將每一次金價回調視為加碼機會。

Commerzbank大宗商品分析師蘭布雷希特（Barbara Lambrecht）表示，過去4年多來，央行購金一直是推動黃金需求最重要的核心力量之一。根據World Gold Council（WGC）統計，今年第一季全球央行與官方機構購金總量接近245噸、年增約3%，甚至略高於過去5年平均值。

據報導，這波黃金買盤已不再只是中國等大型經濟體的遊戲。WGC高級分析師戈帕爾（Krishan Gopaul）指出，捷克國家銀行4月再增持約2噸黃金，今年以來累計購金已達8噸，總黃金儲備超過79噸。市場同時預估，波蘭央行4月可能再增持約13噸黃金，但最終數字仍等待官方確認。

更值得關注的是，東歐國家科索沃如今也正式加入黃金陣營。近期，索沃共和國中央銀行（CBK）宣布，該國歷史上首次將黃金納入官方外匯儲備。該國央行聲明指出，這象徵儲備管理制度現代化的重要一步，黃金將有助於提升外匯資產的多元化、韌性與長期穩定性，也讓科索沃的央行操作更符合國際標準。

雖然科索沃並未公布具體買入規模，強調這只是長期黃金配置策略的第一步。但CBK直言，黃金長期以來一直被全球央行視為最重要的價值儲存工具，也是對抗風險的重要資產。

市場分析認為，全球央行如今瘋狂買黃金，背後真正核心原因，其實是「去美元化」。根據WGC數據，過去3年全球央行每年購金量都超過1000噸；2025年全球央行購金總量達863噸，而2026年第一季又再度買進244噸。

WGC預估，今年全球央行購金規模仍可能維持在700至900噸高檔區間。

分析人士指出，隨著全球地緣政治風險升高、美元信用開始受到質疑，加上世界經濟逐漸分裂成不同陣營，越來越多國家正在重新思考外匯儲備配置。分析師認為 : 「黃金，正在重新變回全球央行眼中的真正硬通貨」。

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