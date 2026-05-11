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急尋中獎人！威力彩頭獎6.7億未領 明天沒人領就充公

2026/05/11 11:31

台彩表示，2月12日在新竹開出的威力彩頭獎6.77億元沒人領，5月12日未領將歸入公益彩券盈餘。（記者鄭琪芳攝）台彩表示，2月12日在新竹開出的威力彩頭獎6.77億元沒人領，5月12日未領將歸入公益彩券盈餘。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣彩券公司今表示，今年2月12日威力彩開出13.5億元頭獎，由2注均分，各得獎金6.77億元，其中新北市頭獎中獎人已於日前完成領獎，但新竹市開出的頭獎中獎人尚未出面領獎，領獎期限至5月12日（週二）截止，若未能於領獎期限內完成兌領，6.77億元獎金將全數歸入公益彩券盈餘，將刷新公益彩券史上逾期未兌領獎金的最高紀錄。

台彩指出，威力彩2月12日頭獎累積金額達13.5億元，開獎結果為2注均分，分別開在新竹市東區「金元寶彩券行」以及新北市板橋區「福泰彩券行」，尚未兌領的頭獎中獎彩券是以電腦選號投注100元、在新竹市東區「金元寶彩券行」開出，購買日期為2月11日。台彩提醒，民眾若曾於上述彩券行購買威力彩，務必儘速核對手邊彩券，該期中獎號碼第一區為「06、10、22、25、32、35」，第二區號碼「03」。

台彩表示，由於500萬元以上的獎項必須先透過高額兌獎專線預約兌獎，且於兌獎前須經過彩券驗證程序，因此提醒中獎人此筆獎金兌獎期限為5月12日，且須在中國信託商業銀行營業時間內完成，高額兌獎專線「0800-024-500」，服務時間為週一至週五09:00~17:00。台彩再次呼籲， 5月12日領獎截止日進入最後倒數階段，中獎人應把握時間儘速完成兌領，以免與高額獎金失之交臂。

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