房子增值900萬卻成甜蜜惡果！他親揭1殘酷現實。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在房地產價格飛漲的時代，日本1對家庭年收入1500萬日圓（約新台幣300萬）的夫妻，原被房價上漲，導致成本支出大增苦惱，考慮賣掉換到維護成本較低的地區，沒想到房子在7年間增值了4500萬日圓（約新台幣900萬），當下欣喜若狂，以為可以換大房子，沒想到市場行情上漲的速度，比他們房子增值空間大，跟本買不到他們想要的房源，最後只好接受現實，繼續償還房貸。

日媒報導，在東京１家專業貿易公司工作的岡田真一（45歲，化名）和在廣告公司工作的妻子奈緒（43歲，化名）家庭年收入合計約1500萬日圓，居住在中央區海灣地區的一棟高層公寓樓裡，這棟樓是他們7年前購買的。

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岡田表示，會選擇在此購屋，主要考量是它離車站近，去上班也很方便。當然，還有景色。我真的很喜歡這開闊的視野。

然而，近期物價飆漲已開始影響岡田一家的經濟狀況，其中最大的負擔是公寓的維修費用。

「與我們購買時相比，物業管理費和維修儲備金每月增加了3萬日圓（約新台幣6000元）。我知道這是由於人工和材料成本上漲造成的，所以也無可奈何。但是，除了每月約30萬日圓（約新台幣6萬）的房貸之外，還要承擔這些額外的固定支出，這給我們造成了很大的心理負擔。」

由於每月開支不斷增加，這對夫婦不堪重負，開始考慮賣掉現在的房子，搬到維護成本較低的地區。出於好奇，他們使用了一個房地產估價網站，結果顯示房價為1.25億日圓（約新台幣2500萬），7年前花約8000萬日圓 （約新台幣1600萬）購入，換言之，房子增值了4500萬日圓（約新台幣900萬）。

岡田表示，「看到評估金額的那一刻，我和妻子欣喜若狂。感覺就像我們從未擔心過不斷上漲的維護費用一樣，因為我們實際上已經積累了一大筆財富。即使扣除剩餘貸款餘額，我們計算出還能剩下6000多萬日圓（約新台幣1200萬），我們覺得有了這筆錢，我們可以搬到任何想去的地方」。

然而，真正開始找房子後的幾天，這份興奮就消失了。這對夫婦曾考慮從目前70平方米（約21.17坪）的公寓搬到90平方米（約27.22坪）以上的房子，以適應孩子不斷成長的需求，但符合他們要求的房產價格遠遠超過了他們現有公寓的升值空間。

奈緒平靜的說：「附近新建的房產現在售價在1.8億到2億日圓（約新台幣3600萬至4000萬）之間。就連房齡10年左右的二手房也賣到了1.5億日圓（約新台幣3000萬）以上。整個市場的上漲速度甚至比我們房產的價格上漲速度還要快」。

「即使算上未實現的6000萬日圓收益，我們考慮下一套房子時，也只能選擇遠在郊區的房子。只要我們倆都還在工作，就希望優先考慮通勤便利，但這也就意味著我們買不起任何地方的房子。即使是二手公寓，價格也通常超過1億日圓。雖然我們倆都在工作，但我們覺得背負貸款直到退休並不是個好主意。」

在綜合考量後，目前他們已經無奈地接受了固定成本增加的情況，並將繼續償還目前的貸款。

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