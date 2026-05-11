狂募800億！00981A同門師弟00403A明天掛牌

統一台股升級50主動式ET擬任經理人張哲瑋。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕主動式台股ETF挾著績效亮麗，近來成為市場資金新寵，統一台股增長（00981A）今年以來績效強勢大漲逾7成，引發市場熱議，挾著00981A的威力，統一投信旗下另一檔「主動統一升級50」（00403A）狂募800億元，吸金能力驚人，明日即將掛牌上市，投資人明天起可於各券商直接下單，市場高度關注00403A掛牌後表現，同時也緊盯未來布局哪些個股。

統一投信表示，00403A透過三招篩選機制，讓投組動能全面升級。第一招是「市值為核+強化動能」。00403A以市值前50大企業作為核心選股，再納入市值第51至200大、具備高爆發潛力的企業。值得一提的是，有別於金管會4月放寬台股基金/ETF第一大持股可達25%（目前僅台積電適用）；而統一投信因為取得躍進計畫獎勵，00403A第一大持股最高上限可達30%，且所有上市櫃個股都能作為候選人。

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統一投信進一步說明，這項極具彈性的機制，讓經理團隊可以在多頭時，鎖定優質的成長股。遇到空頭壓力，則可以轉向防禦性個股，例如電信股、金融股，藉由多空策略拉升權重，來強化整體的報酬力。

第二招為「汰弱增強+掌握趨勢」。傳統被動式市值型ETF對於大型權值股只能照單全收，而00403A更著重於成長動能高、且產業趨勢明確的前瞻性企業。對於財報不如預期或出現虧損的企業，會予以剔除，確切掌握企業高成長的含金量。

第三招則是展現主動優勢的「靈活布局+動能升級」。00403A經理團隊每季將固定調整市值前200大名單，並且動態監測市場與個股的變化，這種因時制宜的靈活換股策略，讓經理人能隨時因應盤勢調整投組配置，積極為投資人創造超額報酬的機會。

00403A採季配息，並納入收益平準金機制，除息月份為2、5、8、11月，保管銀行為彰化銀行。

統一投信表示，ETF有市價與淨值兩種價格，在台股開盤時段，官網提供ETF即時預估淨值可供查詢。市價相對於淨值，可能因市場波動出現溢價或折價情況，投資人交易前應審慎評估價格之合理性。

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