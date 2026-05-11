獨家》承億創辦人54歲戴俊郎意外辭世 震撼旅宿業

承億集團創辦人暨承億建設董事長戴俊郎猝逝，享年54歲。（資料照）

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕承億集團創辦人暨承億建設董事長戴俊郎9日因多發性腦溢血，不治猝逝，享年54歲。戴俊郎從建商跨界，打造旅館集團，原規劃今年第二季掛牌上櫃，突然離世消息今天傳出，震驚業界。

戴俊郎一生經歷充滿傳奇色彩，他是嘉義沿海東石人，家境不富裕，為改善家中經濟，自嘉義高工建築科畢業後，就到工地工作，後來結識出身政治世家的妻子，岳父凃德錡曾任嘉義縣長、國策顧問。

請繼續往下閱讀...

承億集團創辦人戴俊郎（右六）去年在嘉市為新建案動土。（承億集團提供）

後來戴俊郎經由集資從營造業、建築業起家，1995年成立承億工程有限公司，2000年成立承億開發建設有限公司，2011年創立承億文旅，跨足旅館業，旗下有承億文旅、承億青旅雙品牌，在全台設有10餘家旅館規模，原規劃今年第二季掛牌上櫃。

業界人士說，戴俊郎做生意拚勁十足，敢衝敢拚，善於創造機會，中國團客不來，有人認為飯店將掀倒閉潮，他卻認為「天下大亂，情勢大好！」，逆勢中尋求新生機。

戴俊郎在旅遊業進入景氣寒冬、飯店業者求售之際，尋求合作意願，以「併購」或「契作」雙軌模式，趁勢擴張飯店版圖，以「承億文旅」品牌行銷打響名號，吸引優秀的年輕人才加入團隊一起逐夢。

承億集團近來攜手台灣人壽與高雄市政府，以BOT案在高雄亞洲新灣區打造本土五星級品牌「承億酒店」，與大型公共圖書館共構，將文化藝術融入生活，開啟城市旅宿創新模式。

業界人士表示，戴俊郎一直希望將亮眼營運成果，讓更多投資人參與承億發展，壯志未酬身先死，他未能見到承億掛牌上櫃驟然離世，人生就此劃下句點，讓親友無限感慨。（11:23更新）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法