台灣好市多創首例！黑鑽會員25日起「提早一小時」入場

台灣好市多黑鑽會員25日起「提早一小時」入場。（讀者提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕美式賣場台灣好市多（Costco）今（11）日公告黑鑽會員「提早入場」新服務，自5月25日起，黑鑽會員可於上午9時提前入場，至於金星會員及商業會員則維持於賣場開始營業時間上午10時入場，由於黑鑽卡（Executive Membership）年費為新台幣3千元，引起台中店（南屯）不少會員議論差別待遇。

好市多台中店位於南屯區，業績驚人，從3年前持續佔據好市多全球上百家門市營收前十名，黑鑽會員將從25日起「提早一小時」入場，新制宣布後，陳姓上班族等會員認為「享受一小時VIP會員時光」，賣場更加寬敞，也有會員認為有差別待遇。

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好市多黑鑽卡費為新台幣3千元，金星會員（個人）與商業會員（企業）主卡年費為1千5百元。

台灣好市多說，為強化黑鑽卡隱藏版福利，實施專屬進場時段讓購物體驗升級，這項「早鳥優先權」 專屬提早1小時入場，讓黑鑽卡會員以年度消費2%回饋核心誘因之外，更從省錢進一步升級為「省時及舒適」。

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