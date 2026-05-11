史上最大泡沫倒數？經濟學家一語道破

經濟學家澤伯格（Henrik Zeberg）警告，美股正接近他所認為的歷史最大的金融泡沫。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在全球股市不斷創新高之際，經濟學家澤伯格（Henrik Zeberg）警告，美股正接近他所認為的歷史最大的金融泡沫，不過，他預測，標普500指數在經歷急劇反轉之前，可能會進一步上衝至8000至8200點區間。

外媒報導，澤伯格在5月10日的1則X貼文中強調，這種狀況正在積聚，可能導致嚴重的經濟衰退和市場崩盤。

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他發出警告的依據是巴菲特指標（Buffett Indicator），該指標將美國股市總市值與國內生產總值（GDP）進行比較，目前已攀升至歷史極端水平。

最新圖表顯示，到2025年底，該指標接近230%，比長期趨勢高出約75個百分點。

數據顯示，市值遠超歷史上限區間，包括通常與投機過度和市場過熱相關的+2標準差區。當前水平也超過網路泡沫時期和疫情後股市反彈時的水平。

澤伯格認為，忽視泡沫的投資者正在忽略金融市場中的明顯警示信號，他堅持認為當前週期與以往的投機熱潮沒有本質區別。

儘管，他認為市場在達到頂峰前可能仍有進一步上漲空間，但澤伯格警告稱，市場狀況已接近臨界點。

總體而言，澤伯格始終認為全球市場正逼近長達數年牛市週期的最後狂熱階段，而這一局面正醞釀著他眼中數十年來最為劇烈的一次下跌調整。

截至2026年5月初，澤伯格將股市及加密貨幣市場的此輪漲勢描述為典型的「井噴式見頂」（blow-off top）行情；他指出，儘管經濟基本面正在走弱，但過剩的流動性及投資者的樂觀情緒依然推動了這一漲勢。

他預測，標普500指數在經歷急劇反轉之前，可能會進一步上衝至8000至8200點區間。

澤伯格指出，消費者財務狀況惡化、違約率上升以及私營部門就業增長放緩，都是經濟已在惡化的跡象。

根據他的商業週期模型，目前由信貸擴張和投資者「錯失恐懼症」（FOMO）推動的拋物線式上漲，可能在2026年第1或第2季度達到頂峰，然後迎來一場重大崩盤，潛在影響可能比2008年金融危機更嚴重。

澤伯格的警告發布之際，儘管市場估值偏高引發擔憂，但投資者樂觀情緒仍受人工智慧熱潮、強勁企業盈利以及未來降息預期推動。

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