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焦點股》康舒：營收傳捷報 帶量攻漲停

2026/05/11 10:37

康舒4月營收與去年同期相比成長，主要增加為燃料電池、伺服器電源、美國市場之資料中心等電源產品。（資料照）康舒4月營收與去年同期相比成長，主要增加為燃料電池、伺服器電源、美國市場之資料中心等電源產品。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠康舒（6282）上週五（8日）公告4月營收31.52億元，月增0.2%、年增34.6%，創歷年同期新高，今年前4個月營收累計為117.32億元、年增23.65%，同寫歷年新猷。今日買盤在大受激勵之下，康舒股價帶量亮起紅燈，截至10時16分暫報漲停價55.4元，成交量6萬5181張。

康舒表示，旗下企業用電源，應用於伺服器、資料中心、儲存設備、超級運算、燃料電池、網通設備、POS系統、工作站電腦、智慧電網、醫療設備等產品，企業用電源4月營收佔比49%，與去年同期相比成長，主要增加為燃料電池、伺服器電源、美國市場之資料中心等電源產品。

康舒指出，旗下電信電源應用於大型基地台、小型基地台、電信機房等領域 ，此區塊4月營收佔比33%，較去年同期成長；其他方面，新事業4月營收佔比3%，較去年同期成長，金屬沖壓4月份營收佔4%，較去年同期成長；消費用電源4月份營收佔比11%；與去年同期相比減少。

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