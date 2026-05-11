普利司通輪胎新竹廠宣布關廠 551名員工晴天霹靂

台灣普利司通股份有限公司（Bridgestone）宣布即日起停止新竹廠生產作業，並結束所有相關製造活動，在台啟動業務轉型，以因應全球營運策略調整及長期市場發展需求。（資料照’）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣普利司通股份有限公司（Bridgestone）宣布即日起停止新竹廠生產作業，並結束所有相關製造活動，新竹廠製造作業停止將影響551名員工。

台灣普利司通傳出新竹廠關廠、將資遣員工，做了幾十年的老員工直言，像是晴天霹靂，很多人把人生最精華的歲月奉獻給公司，日曬雨淋、加班熬夜，陪公司一起成長，如今因「營運調整」就被迫失去工作。

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台灣普利司通表示，此項決策是經由審慎評估與全面考量後所做出的艱難決定，普利司通理解此決策將對台灣員工帶來重大影響，因此，承諾將於轉型過程中提供充分支持，包括優於法定標準的資遣方案及職涯轉銜支持。

將持續與員工保持溝通，並致力以妥善方式推進相關安排，降低對員工的影響，包括優於法定標準的資遣方案及職涯轉銜支持，相關的資遣方案，基於保密原則，具體內容不對外公開。

台灣普利司通表示，此項轉型為普利司通集團優化全球營運布局與資源配置的重要一環，以回應市場競爭與需求結構的變化，未來，普利司通將持續深耕台灣市場，轉型為以銷售與服務為核心的營運方向。

同時，亦將持續強化在地通路布局，並導入更完整的產品組合，打造具前瞻性的營運模式，以回應全球產業持續轉型趨勢。

普利司通自1982年在台設立以來，普利司通長期深耕在地市場，並持續履行對台灣市場的承諾。新竹廠亦於不同發展階段中，支持普利司通集團的營運與產品供應，為品牌在台灣的成長奠定穩固基礎。

配合產品策略與轉型方向，將導入更完整且具競爭力的產品組合，並自集團其他製造據點進行產品供應。此一作法可更有效運用普利司通全球製造優勢，同時確保台灣市場供應穩定並提升產品競爭力。

普利司通將持續確保此次轉型不會對台灣客戶的產品供應或品質造成影響，並將進一步提升產品多樣性與市場選擇，為客戶提供更廣泛的選項與一致的服務品質。

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