焦點股》長興：4月營收大躍進 站上80元大關

4月營收大躍進，長興股價站上80元大關。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕化工股長興（1717）日前公告4月營收來到42.33億元、月增8.08%、年增12.99%，今日股價開高走高，站上80元大關，最高來到83.6元、漲幅逾7%，截至10:18分為止，上漲3.8元、暫報81.7元，成交量超過6.3萬張。

長興日前公告自結3月稅前盈餘3.41億元、年成長29.44％，每股稅前盈餘0.29元；累計前3月稅前盈餘6.22億元、年增14.28％，每股稅前盈餘0.53元；長興表示，特用材料應用於CCL的利基產品有機矽微球銷售成長，產品組合持續優化，電子材料方面乾膜光阻保持穩定，真空壓膜設備受惠ABF載板需求暢旺，至於外界關注的半導體先進封裝材料第一季已小量出貨，預料出貨量將逐季增加。

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觀察三大法人動向，外資上週五賣超近1.05萬張、自營商賣超555張、主力賣超也上萬張；法人表示，長興基本面轉好，同時，預計14日公布首季財報，前波創新高來到88.8元位置後回檔整理，今日再度爆量上衝，若法人明顯回補，則有利於股價挑戰新高。

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