川普5/13訪中 川習會重點一次看

美國總統川普將於5月13日至15日對中國進行國是訪問。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國官媒週一（11日）報導，中國外交部今正式宣佈，應中國國家主席習近平邀請，美國總統川普將於5月13日至15日對中國進行國是訪問。美官員透露，川習會中預計將聚焦貿易、伊朗、台灣、AI以及核武器等議題。

這次會談將是川普繼2017年之後再次訪中，也是世界兩大經濟體的領袖6個多月以來首次進行面對面的會談，美中雙方希望藉此穩定因貿易問題、美以與伊朗的衝突以及因為其他分歧而緊張的關係。川普預計於週三（13日）抵達北京，隨後在週四（14日）、週五（15日）進行談判。

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官員們表示，美中雙方預計將同意舉辦各種論壇，以促進雙邊貿易與投資，與此同時，中國也會宣佈購買波因飛機、美國農產品及能源相關產品的計劃。官員提到，兩國還將討論延長貿易戰中的停戰協議，這項協議使得稀土能夠從中國運往美國，不過，目前仍不清楚這項協議是否會在本週得到延長。

川習會預計也將涉及那些長期以來導致美中關係緊張的問題，包括伊朗、台灣以及核武問題。

中國與伊朗保持密切關係，至今仍是伊朗石油出口的主要消費國，川普則一直希望中國能運用自身影響力，促使德黑蘭與華盛頓達成協議，進而結束這場自2月底開始的衝突。川普政府也就中國與俄羅斯的交往上向中方施壓。

美官員透露，川普已多次和習近平討論有關伊朗和俄羅斯的問題，其中包括中國向這2個政權提供的資金支持、軍民兩用物資、零件等，更不用說潛在的武器出口。其中一名官員補充，這種溝通預計將持續。

與此同時，習近平對於華盛頓在台海議題上的立場感到不滿，美國仍是台灣最重要的國際支持者和武器供應國，北京則堅稱台灣是中國的一部份。美官員指出，中國近年來加強了在台灣附近的軍事部署，但美國的政策不會改變。

AI領域預計也是雙方討論的議題之一，川普的助手們對於中國正在研發的先進AI技術表現出愈來愈大的擔憂，他們認為雙方需要一個「溝通管道」，以避免因這些技術的使用引發衝突。官員補充，實際上會是什麼情況，目前還不能確定，但希望利用雙方會談的機會，與各方展開討論，看看是否應該在AI領域建立溝通管道。

華盛頓長久以來也希望與北京就核武展開談判，儘管中方仍不願意討論武器庫的問題，據美官員透露，中國政府私底下對美國表示，他們目前沒有興趣坐下來討論任何形式的核武控制或類似的內容。

川普和習近平上一次會晤是去年10月在南韓，當時雙方同意暫停一場激烈的貿易戰。在這場貿易戰中，美國對中國商品徵收了三位數的關稅，北京則威脅要限制全球稀土供應。今年2月，最高法院裁定川普無權對全球進口商品徵收多項關稅。他誓言將透過其他法律途徑重新徵收部分關稅。

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