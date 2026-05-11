焦點股》智邦：4月營收創史高 亮燈漲停

智邦4月營收創史高，亮燈漲停。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠智邦（2345）受到4月營收創新高激勵，今日股價開高走高，不到10點，攻高到漲停2610元，其後雖然開開關關，但截至10:13分，股價高掛漲停，成交張數逾6000張，漲停委買張數逾300張。

智邦4月份合併營收為273.6億元，月增9.4%，較去年同期增加約53.87%，創歷史新高。累計1-4月合併營收為974.8億元，年增加約61.04%。

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上週五市場傳出，智邦第2季營收僅會增長中個位數至高個位數，約5-9%，且毛利率將較上季下滑，股價當日殺到跌停。之後又傳出智邦取得更多的網路晶片下，又將智邦第2季營收成長目標，上修至15-20%下，激勵股價今日開高攻漲停。

外資報告指出，智邦第一季毛利率優於預期，券商預期網通交換器為主要成長動能，AI加速器將在下半年升溫，全光交換器（Optical switches）明年有更多貢獻。

智邦科技第一季合併營收為701.21億元，稅後獲利為83.41億元，每股稅後盈餘為14.92元，創下歷史同期新高，僅次於去年第四季旺季14.95元，創歷史次高。

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