Switch 2需求前景擔憂 任天堂週一股價暴跌10％

Switch 2需求前景引憂，任天堂週一股價暴跌10%。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本電玩大廠「任天堂（Nintendo）」週一（11日）盤中股價重挫 10%，跌至自2024年8月以來最低水準。

《彭博》報導，任天堂週一開盤下跌712日圓、以6955日圓開出，盤中一度跌破7000日圓關卡，最低觸及6895日圓。

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任天堂股價之所以大跌，主因是公司日前預估未來硬體和遊戲銷售都會下滑，讓市場擔心Switch 2還未建立穩定且可持續的需求循環。

任天堂預測，截至2007年3月的財年內，Switch 2主機銷量將減少17%，軟體銷售則預計衰退 11%。同時，任天堂指出，記憶體晶片價格上漲及美國關稅影響，將使今年獲利減少約 1000億日圓（約新台幣199.88億元）。

此外，任天堂也宣布調漲 Switch 2、初代 Switch、線上訂閱服務以及撲克牌產品價格。但值得注意的是，在漲價消息公布後，日本消費者湧入各大電子通路搶購Switch 2，許多線上與實體通路庫存於週末迅速售罄。

對此，部分分析師認為硬體需求仍然強勁，指出任天堂的預測可能偏保守。晨星分析師伊藤和典（Kazunori Ito）表示，主機上市第2年通常是擴大玩家活躍度的重要階段，但任天堂卻預測軟體銷售將下滑，對於公司給出的展望感到難以理解。

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