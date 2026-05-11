「勤美璞真」24樓月租55.6萬元 拿下今年豪宅租賃王

內政部實價網揭露，北市大安區豪宅「勤美璞真」24樓月租金高達55.6萬元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕今年最高價豪宅月租金出爐，北市大安區「勤美璞真」24樓以55.6萬元拿下「豪宅出租王」寶座。根據內政部實價網最新揭露，3月、該豪宅24樓租客一次簽下兩年租約，每月租金55.6萬元，對比2023年同戶每月租金60萬元，這次租金折扣9.26折。

根據最新實價揭露，該豪宅屋齡已達15年，此次揭露的24樓坪數約212.2坪（包括4車位、約55.97坪），每月每坪租金實價約2621元，且該戶已累積三筆租金實價，以2023年7月揭露時的月租金60萬元最高，更創下豪宅月租金新高紀錄。

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房產業者指出，攤開歷年豪宅租金揭露實價，目前月租金突破50萬元僅限少數豪宅，像是「勤美璞真」、「文華苑」，主要是單戶面積夠大，加上屋主願意出租，至於，「信光信義傑仕堡」則本身就是經營出租型的酒店式寓所。

豪宅月租破50萬 僅「勤美璞真」、「文華苑」

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，「勤美璞真」在台灣豪宅史上有重要意義，除正對大安森林公園景觀之外，也是最早捷運共構的豪宅，然而最特別的是當初銷售時傳除頂樓樓中樓成交破每坪300萬元的紀錄，引發央行針對高價住宅進行限貸管制，且要求銀行提供豪宅貸款業務月報，終使豪宅成為央行2010年以來的選擇性信用管制不變且核心重點，也進一步也壓抑市場發展。

以目前租金單價反推豪宅置產的租金投保率，約1.5至1.8%，如果未以融資操作活化資產或進行節稅規劃，則完全不符合資金使用的效益，而在豪宅供給、空置率持續緩增的壓力下，豪宅維護及管理成本日益增高，屋主很難取得漲租的談判優勢。＃

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