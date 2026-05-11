日人到70歲要「存多少錢」才夠生活？答案揭曉

日本70歲老人存款多少才夠？最新數據揭「很多人其實都在吃老本」。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本70歲世代的退休現實，可能比很多人想像得更沉重。根據最新數據顯示，多數高齡家庭每月其實都處於赤字狀態，只能不斷動用存款維持生活，雖然日本70歲族群平均存款超過2400萬日圓（約新台幣479萬元），但真正最能反映現實的「中位數」，其實只有約1178萬日圓（約新台幣235萬元），顯示不少日本老人正面臨「看起來有錢、實際卻不夠花」的退休困境。

專家指出，若以日本70-74歲每個月赤字約3.7萬日圓（約新台幣近7400元）、75歲以上約2.7萬日圓（約新台幣近5400元）計算，在退休後生活20年所需存款約648-888萬日圓（約新台幣近130萬-177萬元）。

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專家指出，根據日本厚生勞動省2025年公布的最新簡易生命表，日本男性平均壽命為81.09歲，女性更高達87.13歲。若從65歲退休開始計算，男性平均還要面對近20年退休生活，女性則長達24年以上。

換句話說，多數日本高齡家庭現在其實都在「邊退休、邊吃存款」，主要的問題是很多人的退休金根本不夠用；因此，退休時擁有多少存款，成為老後安全感的真正關鍵。

不過，最新數據也揭露了一個殘酷現實：日本高齡者的「平均存款」其實非常容易誤導人。

根據日本金融經濟教育推進機構（J-FLEC）2025年調查，70歲以上雙人家庭平均金融資產高達2416萬日圓（約新台幣482萬元），但中位數只有1178萬日圓，兩者差距超過1200萬日圓（約新台幣近240萬元）。原因在於，部分超級富裕高齡家庭把平均值大幅拉高。

數據顯示，擁有3000萬日圓（約新台幣近600萬元）以上資產的家庭占25.2%；但另一邊，完全沒有金融資產的家庭也高達10.9%。也就是說，「平均2400萬日圓」看起來很多，但其實真正多數人的存款遠低於這個數字。

甚至有不少高齡者，退休後幾乎沒有金融資產可依靠，而退休生活能不能撐住，很大程度還取決於領的是哪一種年金。

日本國民年金（基礎年金）70多歲平均每月僅約5萬至6萬日圓（約新台幣1-1.1萬元）；但曾經擔任上班族或公務員、領取厚生年金的人，每月平均可達14萬至15萬日圓（約新台幣2.7-2.8萬元），兩者相差接近10萬日圓（約新台幣2萬元）。這代表退休前的收入與工作型態，幾乎直接決定退休後生活品質。

分析指出，許多人退休規劃最大的問題，就是太容易被「平均數字」誤導。真正重要的，其實不是別人平均有多少，而是自己實際能領多少年金、能支撐多少年生活費。因此，日本理財專家也開始呼籲民眾，與其盯著「平均退休金」與「平均存款」，不如提早確認自己的實際年金預估金額，並重新計算未來現金流。

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