美光是下一個輝達？HBM比黃金還搶手 專家點「這件事」才是真關鍵

美光會成為下一個輝達嗎？專家這樣說。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕近期，美光（Micron）股價持續狂飆，在AI記憶體需求全面爆發帶動下，已成為華爾街最熱門的新AI概念股之一。越來越多分析師開始認為，美光可能正在複製輝達（NVIDIA）過去幾年的驚人走勢，甚至有機會成為「下一個輝達」。專家指出，這背後最關鍵的原因並不是GPU，而是全球AI產業正在爆發的「記憶體荒（Memory Crunch）」。

過去兩年，AI浪潮幾乎讓所有資金都集中在GPU與AI加速器，但到了2026年，市場焦點開始出現巨大轉變。當AI模型從聊天機器人進化為更複雜的自主系統與AI代理架構後，真正的瓶頸不再只是GPU算力，而是「記憶體」。

請繼續往下閱讀...

報導指出，過去長期被視為景氣循環股、甚至有點像「低毛利商品公司」的美光，如今正在快速翻身。因為AI時代真正缺的，不只是運算晶片，而是能讓大量GPU高速互聯的高頻寬記憶體（HBM）。如今，這場被市場稱為「Memory Crunch（記憶體荒）」的新戰爭，正把美光推向AI產業最核心的位置。

分析師表示，即使是輝達最新Blackwell或Vera Rubin架構GPU，如果無法快速取得資料，也無法真正發揮效能，這正是HBM存在的意義。

HBM4與更先進記憶體架構，可以讓雲端AI伺服器中的GPU群高速傳輸龐大資料。如果缺少這類高效能記憶體，AI模型將出現嚴重延遲，甚至讓自駕系統、機器人與大型AI代理模型失去實際應用價值。也因如此，美光開始從傳統低毛利記憶體公司，變成AI基礎建設中最關鍵的一環。

現今，市場需求已經瘋狂到什麼程度？近期美光管理層坦言，公司HBM產能到2026年為止已經全部提前售罄。換句話說，現在不是「能不能賣」，而是「根本沒貨」。

市場甚至認為，美光如今已成為全球AI基礎建設擴張過程中，解除瓶頸最重要的公司之一。每美光的財務數據也開始進入近乎失控的爆發模式。

據報導，美光2025年第四季營收已達239億美元，公司預估2026年中營收將進一步衝上335億美元（約新台幣1兆元）。更驚人的是，華爾街分析師預測，到2027會計年度，美光全年營收甚至可能超過1690億美元（約新台幣5.3兆元）。

作為比較，全球晶圓代工龍頭TSMC過去12個月營收約為1330億美元（約新台幣4.17兆元）。也就是說，若預估成真，美光營收規模甚至可能超越台積電。

這波瘋狂成長背後，真正的金主仍是AI超大規模雲端業者。市場預估，微軟、Alphabet Inc.與Meta Platforms等AI巨頭，今年光AI基礎建設支出就接近7000億美元（約新台幣近22兆元）。

分析師指出，這也是為什麼美光股價2026年以來已大漲約34%，成為Nasdaq-100表現最強勢股票之一。但更關鍵的是，市場開始重新定義記憶體產業。關鍵在於，為過去DRAM與NAND因產品高度標準化，被視為典型景氣循環商品，價格完全取決於供需波動。但HBM的出現，正在改變整個遊戲規則。

高頻寬記憶體不再只是「便宜零件」，而是AI時代最稀缺、毛利最高的戰略資產。當然，風險依然存在。記憶體產業過去最大問題，就是景氣好時過度擴產，最後供給暴增、價格崩跌。但目前市場預估，HBM市場規模將從2025年的350億美元（約新台幣1.09兆元），成長至2028年超過1000億美元（約新台幣3.13兆元），幾乎是3倍以上成長。

如果AI真的全面滲透全球經濟，高效能記憶體需求可能長期高於供給，傳統景氣循環甚至可能被打破。而另一個讓投資人興奮的地方，是估值。即使美光股價已大漲，但目前本益比仍只有約8.6至12.5倍，遠低於輝達動輒24倍以上的估值。

也因此，市場開始出現一個愈來愈熱門的問題：「美光，會不會是下一個輝達？」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法