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焦點股》倫飛：營收創高添柴火 帶量鎖漲停

2026/05/11 09:54

倫飛持續透過自家品牌的AI強固型行動工作站鎖定國防、工業自動化、智慧巡檢、地理資訊系統與移動指揮中心等應用場域。（資料照）倫飛持續透過自家品牌的AI強固型行動工作站鎖定國防、工業自動化、智慧巡檢、地理資訊系統與移動指揮中心等應用場域。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕強固型電腦廠倫飛（2364）受惠於搶攻邊緣AI（Edge AI）市場有成，上週五（8日）公告4月營收1.76億元，月增35.7%、年增51.4%，創下近年營收新高，在市場大受激勵之下，倫飛今日開盤股價強漲，截至上午9時37分暫報漲停價70.2元，成交量750張，尚有460張漲停價委買單尚未成交。

倫飛目前持續透過自家品牌的AI強固型行動工作站鎖定國防、工業自動化、智慧巡檢、地理資訊系統（GIS）與移動指揮中心等應用場域。管理層認為，隨著AI運算需求逐步從雲端資料中心延伸至實體場域，具備高算力與耐環境特性的強固型裝置，將成為AI落地的重要載體之一。

業界觀察，隨著生成式AI與實體AI（Physical AI）發展，市場對即時AI分析需求快速增加，尤其國防、能源、製造與公共基礎建設等領域，帶動AI開始從集中式運算，逐步走向邊緣端部署。倫飛因此看好未來AI不再僅侷限於大型資料中心，而是會進一步走向現場化與行動化應用，帶動新一波AI硬體升級需求。

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