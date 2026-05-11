焦點股》群聯：Q1每股大賺68.8元 市場驚豔

群聯首季財報亮眼，股價開盤漲停鎖死。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕美國記憶體大廠Sandisk、美光上週五股價暴漲，再創新高，激勵台灣記憶體族群今日股價跳空開高，NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案廠群聯（8299）第一季財報亮眼，單季每股稅後盈餘（EPS）達68.8元，營收與獲利同步改寫歷史單季新高紀錄，今日股價以漲停開出，漲停價2670元，再創掛牌新高。

截至9:33分左右，群聯緊鎖漲停，成交量逾1243張，漲停委買張數逾3100張。

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群聯表示，目前全球NAND市場供給依舊相當吃緊，NAND價格持續上升已成為產業事實，且短中期內尚未看到明顯舒緩跡象。主要原因在於全球NAND原廠對於資本支出與擴產態度仍維持保守謹慎，同時AI推論（AI Inference）所產生的資料量正快速爆發，AI應用也逐漸從模型訓練走向大規模推論與落地部署，使AI基礎架構逐漸轉變為「Data/Storage Centric（資料與儲存為核心）」的新型態架構，進一步推升市場對高容量、高效能NAND儲存需求的快速成長。

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