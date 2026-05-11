伊朗戰爭持續延燒 全球最常用的化學品陷供應問題

伊朗戰爭加上中國出口限制，全球使用最廣泛的化學品硫酸面臨供應問題。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕波斯灣爆發的戰爭以及中國新的出口限制措施，導致硫酸價格飛漲，這讓人擔心全球在食品、金屬、紙張、電腦晶片和清潔用品廣泛使用的這個化學品出現供應問題。

《華爾街日報》報導，硫酸是全球使用量最大的化學品，可以透過冶煉或精煉銅、鎳等有色金屬來生產；也可透過燃燒硫磺來製造，硫磺是石油和天然氣加工過程中的副產品。

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在五金行裡，這種酸液通常被裝在瓶中做為水管強力疏通劑出售，在供應鏈上游，重工業的使用更為普遍，用於製造隨處可見的產品與材料。

硫酸的用途廣泛，生產磷肥、從岩石中浸出銅等金屬、將木材製成紙漿、酸洗鋼材、鞣製皮革以及硫化橡膠。城市水處理中離不開硫酸，電池和半導體製造商也同樣高度依賴。除此之外，為含糖飲料增添酸味的檸檬酸，以及讓牙膏具有磨砂效果的二氧化矽，製造過程中也少不了硫酸。

金屬加工公司Valor創辦人兼執行長辛哈（Kunal Sinha）表示，由於硫酸具有極強的腐蝕性，因此運輸起來既困難成本又高。用戶通常不會儲存大量的硫酸，因為需要特別的儲存方式以及專用容器才能安全保存。管線和儲罐中通常只存有幾週的量，運氣好的話，大概有一個月的量而以，無論是鐵路罷工或是荷姆茲海峽被封鎖，供應鏈中斷都會造成問題。

全球一大部份的硫磺產自波斯灣的煉油廠和天然氣廠，然而現在這些供應因為荷姆茲海峽封鎖而中斷。Acuity Commodities負責人戈登（Freda Gordon）表示，這對化肥市場和食品供應造成了威脅，這也促使全球最大硫磺生產國中國在本月限制了出口，這一行動不只推高價格，也讓本來就緊張的供應雪上加霜。戈登指出，他們非常擔心糧食安全，並且希望確保化肥價格穩定。

Argus公司化肥價格負責人馬洛（Sarah Marlow）表示，中國的出口管制措施最可能對智利和印尼的市場造成重創。當美國和以色列在2月底開始轟炸伊朗時，印尼的硫磺價格就已經開始上漲，在這之後，硫磺價格累積漲超過80％。金屬產業高層透露，當地鎳礦商的大部份硫磺依賴中東進口，目前他們已經已經開始削減鎳產量，這是製造電動車電池和不鏽鋼的關鍵原料。

自衝突爆發以來，全球最大銅生產國智利的硫酸價格已經翻了1倍多，智利硫酸進口量位居全球榜首，主要用於從大量礦石中浸出銅。中東和中國的關鍵出口價格也出現暴漲，分析師和產業人士正在向華爾街和華盛頓發出警告。

產業組織硫磺研究所（Sulphur Institute）執行長喬根森（Craig Jorgenson）表示，局勢正逼近臨界點，庫存不斷消耗，關鍵礦物和磷酸鹽等農業相關產品的生產正在放緩。

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