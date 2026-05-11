焦點股》世芯：法說展望樂觀 買盤衝鋒

世芯最壞情況已過，股價漲停再創新高。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠世芯-KY（3661）上週五召開法說會，隨著客戶AWS的3奈米AI加速器專案開始放量，世芯董事長沈翔霖強調下半年營運有望爆發；各家外資出具最新報告調高世芯目標價，以6000元起跳，最高上看6215元，美系外資認為，該公司最壞情況已過，持續給予「加碼（Overweight）」評等，主因在於ASIC規模持續擴大，同時世芯在2奈米專案中仍可維持毛利率，若世芯能進一步取得除AWS之外其他大型雲端服務供應商（CSP）的專案，將成為推升股價的重要催化劑。

世芯在法說會樂觀訊息帶動下，今日股價跳空開高，短短3分鐘就亮燈漲停，截至9:10分左右，世芯緊鎖漲停價5375元，成交量797張，漲停委買張數逾500張，股價創下掛牌新高。

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世芯預估，3奈米AI加速器晶片將於5月底或6月初開始放量，並在第三季展現更強勁的成長動能。不過，由於晶圓產能受限，2026年的業績上修空間可能有限，更大的出貨增量有望於2027年出現。

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