年賺240萬晚年無憂？55歲大叔首次看退休報表 被眼前數字驚呆了

年賺240萬好風光！55歲大叔首次看退休報表 ，被眼前數字驚呆了。（彭博，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名55歲年收1200萬日圓（約新台幣240萬）的企業高管佐藤博（化名），過著堪稱「成功人士」的完美生活，直到妻子將其退休報表遞給他，上面的金額顯示竟然略低於20萬日圓（約新台幣4萬），讓他震驚不已，超初以為自己看錯，然因最令佐藤震驚的是，他的薪水已經達到了退休金制度規定的「上限」，讓他悲嘆照這樣下去，連伙食費等基本生活開支都難以維持，更別說維持目前的生活方式了。

日媒報導，佐藤博是東京1家大型製造業的部門主管，他年收入高達1200萬日圓，自大學畢業以來，他一直效力於這家公司，並為自己獲得的豐厚報酬感到自豪。

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而完美生活崩塌，一切都始於一個週末的下午，當時我的妻子遞給我1張明信片。

“您的退休金報表到了，您看過嗎？”這個隨意的問題，佐藤笑著回答說：“我交給公司處理，所以沒關係。”

然而，他的妻子有些生氣，說：「什麼？你說要把這事交給公司？這是你的事，你應該自己管好。」佐藤先生聽從妻子的催促，查看了裡面的內容，結果卻啞口無言。

「起初，我以為自己看錯了。我看了一遍，又看了兩遍，但上面寫的金額實在太少了。那竟然是我未來的養老金？我真是震驚了」。

佐藤目前的月稅後收入約為70萬日圓（約新台幣14萬），然而，她的退休金報表顯示金額僅略低於20萬日圓（約新台幣4萬），與她目前的收入相比，她的退休金金額將驟降至先前的三分之一以下。

「照這樣下去，連水電費、物業費、伙食費等基本生活開支都難以維持，更別說維持目前的生活方式了」。

最令佐藤先生震驚的是，他的薪水已經達到了退休金制度規定的「上限」。

「作為部門主管，我肩負重任，工作也比任何人都努力。我的工資被扣除那麼多用於繳納保險費，這讓我不止一次感到沮喪。然而，這就是我全部的養老金。更糟糕的是，即使我的收入進一步增加，我的養老金數額也不會有太大變化。我不知道該怎麼辦……」。

專家表示，根據經濟產業省的薪資統計調查，若將範圍限定在50歲出頭的人群，則月薪約為45萬日圓（約新台幣9萬），年薪約750萬日圓（約新台幣150萬）。佐藤先生的年薪超過1200萬日圓，遠高於平均。

然而，作為計算員工養老保險費依據的「標準月薪」目前上限為65萬日圓（約新台幣13萬）。換句話說，即使你的月收入是80萬日圓 （約新台幣16萬）或100萬日圓（約新台幣20萬），你繳納的保險費和未來退休金金額的計算依據也僅限於65萬日圓。

摒棄「我收入足夠，退休生活無憂」的過度自信至關重要，而應該在50歲出頭就認真審視自己的退休金報表。制定切實可行的收支計畫是邁向安享晚年的第一步。

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