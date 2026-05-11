4萬2曇花一現！台積電爆量殺尾盤，指數震盪收漲186點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕亞股無視美伊緊張局勢升溫，週一亞股走揚，韓股在三星與SK海力士股價創新高，指數漲逾5%，創新高，而台股則在記憶體、ABF載板、，晶圓、矽智財等電子股開高上漲，指數開高走高，盤中一度漲418點，來到42021點，不過，在台積電爆量殺尾殺，及金融及汽車、生技、貿易百貨等傳產股逆勢拖累，指數漲勢收斂，終場漲186.12點，收41790.06點，成交量為1.11兆元。

前10大成交額漲多跌少，台積電跌55元，收2235元，成交額為828.13億元，排名第1；南亞科以漲停301元作收，成交額為318.3億元，排名第2；聯發科漲250元，收3880元，成交額為301.93億元，排名第3；旺宏漲6.5元，收159.5元，成交額為235.99億元，排名第4；欣興漲43元，收861元，成交額為232.46億元，排名第5。

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智邦漲215元，收2590元，成交額為207.65億元，排名第6；國巨*漲2.5元，收391.5元，成交額為197.04億元，排名第7；台達電漲45元，收2245元，成交額為196.78億元，排名第8；華通跌11.5元，收242元，成交額為196.18億元，排名第9；華邦電以漲停117.5元作收，成交額為185.82億元，排名第10。

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