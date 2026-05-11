荷姆茲海峽危機推升油價與出口需求，沙烏地阿美Q1獲利飆升26%。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕沙烏地阿拉伯國營能源巨頭沙烏地阿美（Saudi Aramco）週日（10日）公布最新財報，受惠於國際油價大漲以及替代運輸能力提升，公司2026年第1季獲利年增26%，表現優於市場預期。

《CNBC》報導，根據財報數據顯示，沙烏地阿美今年第1季調整後淨利達336億美元（約新台幣1.05兆元），較去年同期的266億美元（約新台幣8351.47億元）年增26%，也比上1季的251億美元（約新台幣7880.52億元）大增34%，並優於市場原先預估的312億美元（約新台幣9795.71億元）。

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沙烏地阿美指出，這波獲利成長的重要原因之一，是因為旗下東西向輸油管線（East-West Pipeline）已達每日700萬桶的最大輸送能力。該管線可繞過因伊朗封鎖而受阻的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），成為沙國原油出口的重要替代通道。

沙烏地阿美執行長阿敏・納瑟（Amin Nasser）表示，東西向輸油管線已證明其戰略價值，不僅能減輕全球能源供應衝擊，也有助於緩解客戶因荷姆茲海峽航運受限而面臨的壓力。

受到伊朗封鎖荷姆茲海峽影響，全球原油供應出現明顯缺口。市場估計，目前已造成接近10億桶石油供應損失，且情勢仍持續惡化。

多家能源企業高層近期相繼發出警告，伊朗戰爭可能重塑全球能源格局。全球油田服務公司SLB執行長樂波奇（Olivier Le Peuch ）指出，此次危機凸顯全球能源供應系統仍相當脆弱，各國未來可能更加重視能源安全與供應多元化。

沙烏地阿美週日也披露，截至第1季末，公司資產負債比（gearing ratio）為4.8%。公司董事會同時批准發放219億美元（約新台幣6875.83億元）基本股息，較去年同期增加3.5%。

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