日股再刷新高！日媒揭「狂飆真相」這「2因素」正聯手點燃全球股市

日經平均指數今日盤中一度上漲超過600日圓，再刷歷史新高。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本股市在11日再刷新高，日經平均指數盤中一度上漲超過600點，突破7日創下的6萬3091點歷史高位，盤中主要由東京威力科創與藤倉等AI與半導體概念股個股領漲。《路透》報導，日本經濟學家熊野秀夫指出，即使中東戰火持續升溫、油價狂飆，資金卻沒有撤離市場，反而持續湧向AI與半導體相關股票。

市場原本認為，這波反彈只是押注美國與伊朗接近停火，但隨著局勢發展，投資人開始發現，真正支撐全球股市的力量，可能不是停戰，而是一場更大的AI超級周期，甚至還可能與軍事需求有關。

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對於美國提出的終戰方案；川普直言，伊朗的回應「完全無法接受」，使市場對中東局勢再度緊張，這導致北海布蘭特原油期貨盤中一度大漲3.5%、衝上每桶104.80美元，日圓則維持在156日圓兌1美元後半區間波動。

熊野秀夫認為，原本高油價理論上應該壓抑經濟與股市，但現在帶動全球市場狂飆的，卻偏偏是最耗能的AI產業。這波AI行情其實早在2022年11月OpenAI推出ChatGPT後便正式展開，而到了2025年底，生成式AI需求已讓全球半導體供應全面陷入吃緊狀態。

AI模型運作需要龐大算力，而算力背後則是海量資料中心、記憶體與高階晶片。除了AI之外，全球雲端服務需求同步爆發，也讓資料中心建設進入史上最瘋狂擴張期，但結果就是：半導體價格開始失控。

根據世界半導體市場統計（WSTS）2026年2月數據，全球半導體銷售額年增率高達87.8%，幾乎是市場難以置信的速度。業界甚至傳出，部分半導體價格在短短半年內暴漲2至4倍。

有資料中心業者坦言，如今最大的問題已不是需求，而是成本高到讓投資人開始猶豫，因為光是記憶體與晶片價格，就足以讓整個資料中心預算大幅失控。日媒分析，背後可能存在另一個被市場低估的因素，AI正在快速軍事化。

近期，AI新創Anthropic便因AI軍事用途問題與美國國防部出現摩擦，而奧特曼也曾公開對AI被用於大規模監控與自主武器表示保留。但這些爭議本身，其實反而透露出另一個訊號：AI技術可能早已大量被導入軍事用途。

專家甚至推測，這場由川普主導的伊朗軍事行動，很可能是史上第一次真正全面導入AI技術的現代戰爭。而今年以來異常瘋狂的半導體價格暴漲，也可能與美國在伊朗衝突前的大量AI與軍事部署有關。

事實上，美國早在俄烏戰爭爆發前，就已透過數據分析掌握俄軍異常活動。當時外界仍對俄羅斯是否真的入侵抱持懷疑，但AI與數據系統早已提前察覺戰爭訊號。如果AI需求真的因戰爭而被進一步放大，那麼也就能理解，為何即使油價狂飆、通膨升溫，AI與半導體股票仍能一路暴漲。

雖然市場普遍仍相信AI需求未來數年將持續成長，但半導體產業如今可能已進入一種「超級周期」狀態。依照過去歷史循環，2025至2026年原本應該進入景氣下跌階段，但AI浪潮卻硬生生改寫了這條曲線。專家認為，真正需要警惕的，也許正是這場由AI、軍事、能源與地緣政治共同推動的超級繁榮，背後所隱藏的巨大風險。

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