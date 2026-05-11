納坦雅胡：希望10年內將美國對以色列軍事資助逐步降至零

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）接受美國媒體訪問時表示，希望能在10年內，讓以色列不再依賴美國的軍事支持，逐步將財政援助降至零。

數十年來，美國對以色列的軍事援助一直得到兩黨的共識支持，目前，美國每年向以色列提供的軍事援助金額為38億美元（約新台幣1197億元）。由於大眾對以色列及其他外國援助態度不斷變化，這一援助計劃正在受到更多的政治審查。

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哥倫比亞廣播公司（CBS）週日播出的政論節目《60分鐘》（60 Minutes）中，納坦雅胡表示，自己希望將美國對以的財政援助，也就是雙方之間軍事合作的財政部份「降至零」。以色列每年都收到38億美元（約新台幣1197億元）的資助，納坦雅胡認為，是時候讓以色列不再依賴這些剩餘的軍事支援。

被問到這一想法的具體實施時間，納坦雅胡稱，從現在開始，讓這個計劃在未來10年內實施。納坦雅胡直言，自己希望立刻開始行動，不想等下屆國會的決定，想要現在就開始。

自加薩走廊爆發衝突以來，美國人對以色列的支持正在下降。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）最新調查，60％的美國成年人對於以色列持負面看法，這一比例在4年內上升了近20個百分點。

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