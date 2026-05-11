老本增加超有感！專家籲退休族快捨棄「這3樣」東西。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在當前經濟情勢不明朗的情況下，許多人難以存夠退休金，那些即將步入退休階段的人，在查看自己的退休帳戶和儲蓄帳戶餘額時，可能會感到震驚，甚至恐懼，專家表示，若想快速累積財富，最簡單快速的方法，就是捨棄車子、房子和藝術品等用不到的東西。

《Gobankingrates》報導，若你即將離開職場，但仍在為退休金不足而苦惱，只要捨棄下列3種東西，財富增加會非常有感，且這方案適合大多數即將退休人士。

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1.車子

如果你居住在公共交通便利的城市（例如步行往返最近的公共交通站點），賣掉車子不失為一種增加運動量的絕佳方式。這樣做不僅能讓你省下一大筆錢，還能在經濟之外的許多方面讓你的生活受益。

這樣做不僅可以讓你擺脫每天開車穿梭於壅塞路段的壓力，還可以減少你對環境的影響。

2.古董

從家具、硬幣、藝術品，到家中閒置的舊書雜誌，每一樣東西都可能比你想像的更有價值。花一天時間翻翻閣樓、地下室和壁櫥，你永遠不會知道，幾十年前買的收藏品和古董現在可能價值數百甚至數千美元。

3.換房

退休後，房子或許會成為一種負擔而非優勢。誠然，你可能在那裡養育了子女，留下了珍貴的回憶，但大房子也意味著要繳納房產稅、房屋維護、清潔等等。

賣房可以讓你獲得一大筆錢，可以用來旅行或建立財務安全保障。此外，擁有較小的房屋或公寓可以減輕你的許多生活壓力，讓你無需承擔太多維護和照顧的責任。

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