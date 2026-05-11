韓股創3高！SK海力士、三星同步創新猷 指數收7822點

SK海力士、三星同步創高！韓股指數收7822點新猷。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕亞股無視美伊緊張局勢升溫，週一亞股走揚，其中又以韓股漲勢最猛，受到費半指數上週五飆漲逾5.5%激勵，南韓綜合指數週一在三星與SK海力士同步創新高，盤中指收漲逾5%，登7899.32點歷史新高，在逢高調節，雖未收在最高，但終場收7822.25點，仍創收盤新高。

伊朗向美國談判代表提交了一份旨在結束中東衝突的新方案，該方案要求結束所有戰線的戰爭並解除對德黑蘭的制裁，然而，美國總統川普在 Truth Social 上發文稱，他不喜歡 伊朗的回應，並稱之為「完全不可接受！」。

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雖然伊緊張局勢升，然亞股無視戰事，週一大漲，其中又以韓股最狂，在三星股價開高，一度來到28萬8500韓元，創新天價，大漲7.44%，終場收28.5萬韓元，創收盤新高，漲6.33%；而SK海力士更猛，股價來到194.9萬韓元，創新天價，漲26.3萬韓元，漲幅高達15.59%，終場收188萬韓元，漲11.51%，同創收盤高。

在科技股領漲下，南韓綜合指數開盤直接衝7775.31點，漲277.3點3.69%，指數開高走高，突破7800點，來到7899.32點，創新紀錄，終場指數漲324.24點或4.32%，收7822.25點，亦創收盤新高。

外媒報導指出，南韓股市的狂飆突進看似與中東戰火格格不入，實則暗含一條清晰的產業傳導鏈。三星電子與SK海力士是驅動這一奇蹟的雙引擎，合計佔據指數總市值的44%，它們的暴漲並非投機泡沫，而是AI基礎設施建設的硬需求投射。

HBM的供應短缺構成了這場"記憶體超級週期"的核心敘事。隨著全球超大規模企業2026年AI資本支出預計達到6550億美元，三星與SK海力士作為HBM市場的絕對主導者，已鎖定與輝達等AI巨頭的長期供應協議。

更關鍵的是，這種需求具有"不可替代性"，無論荷姆茲海峽是否關閉，訓練大語言模型所需的算力存儲需求不會消失；相反，地緣衝突加速的全球AI軍備競賽，從國防智能到能源基礎設施的自動化監控，可能進一步推高需求。

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