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川普稱伊朗和平提議「無法接受」 國際油價飆升

2026/05/11 08:31

國際油價週一（11日）亞洲早盤大幅上漲。（歐新社資料照）國際油價週一（11日）亞洲早盤大幅上漲。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普拒絕了伊朗隊結束中東戰爭提案的最新回應後，導致重要的荷姆茲海峽繼續處於封鎖狀態，國際油價在週一（11日）亞洲早盤大幅上漲。

川普在社群平台發文稱，伊朗的做法「完全不可接受」。紐約西德州中級原油上漲至接近每桶99美元；布蘭特原油漲了3.5％，來到每桶104.80美元。目前，雙方在經歷了一系列敵對行動之後，正努力維持脆弱的停火狀態。

自2月底戰爭爆發以來，荷姆茲海峽幾乎完全被封鎖。這導致原油、天然氣和燃料無法送到全球各地消費者的手中，進而推高了能源價格，也加劇人們對通膨的擔憂。國際能源機構指出，這次衝突造成了歷史上最嚴重的供應衝突。

根據《華爾街日報》報導，德黑蘭提出願意將部份高濃縮鈾轉移到第3國，但拒絕了拆除核設施的提議。伊朗則在該國官媒否認了這則報導。

週日（10日）一架無人機在波斯灣的卡達附近攻擊了一艘貨輪，導致這艘船起火。這是4月上旬停火協議生效以來，該地區發生了最新一起針對航運船隻的攻擊事件。阿拉伯聯合大公國和科威特也表示，他們已經攔截了多架敵對無人機。

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