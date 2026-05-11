AI材料股暴衝！謝金河曝致命「盲點」：押寶中國不如搶占先進技術

財信傳媒集團董事長謝金河表示，近年多數傳統產業過度看重中國市場，卻忽略最新全球競爭的關鍵是先進技術。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣近期交出一張令人振奮的經濟成績單，第一季GDP成長率高達13.69%，在全球主要經濟體中表現卓越。財信傳媒集團董事長謝金河表示，近年多數傳統產業都有一個共同盲點，就是過度看重中國市場，傾全力和中國「做關係」，卻忽略最新全球競爭的關鍵是先進技術，只有追求卓越才能凸顯價值。

謝金河10日在臉書發布貼文稱，在一場與朋友的飯局中，1名股價破千元的上市公司董事長向他強調，如今世界變化速度愈來愈快，企業經營者必須站在第一線，沒有迴避的空間；若以投資人選股的角度來看，經營者的決心、氣魄、決斷力都很重要。

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謝金河說，該董事長的一席話，和他近年的想法不謀而合。人工智慧（AI）帶給產業翻天覆雨的巨大變化，有搭上AI列車與沒有跟上的，差距會愈來愈大。以材料產業為例，銅箔基板、玻璃纖維布都出現前所未見的巨變。

謝金河舉例稱，銅箔基板過去只是印刷電路板的上游材料，如今台光電飛躍而出，股價從不起眼的4.36元跑到5000元以上，市值高達1.7兆元。台光電董事長董定宇是材料博士，近年他帶領台光電雄霸M6到M8的高階銅箔，拉大與同業的差距，股價也不斷奔馳。

他進一步舉例，近一年玻璃纖維布供需吃緊，日本的日東紡雄霸市場，股價出現十倍速的上漲，也帶動日清紡、尼崎紡的股價。而台灣的台玻、建榮、富喬、德宏也跟著大漲，這是產業的漲價效應，但技術愈是頂尖，股價愈是出類拔萃。

謝金河表示，這次AI帶動的產業革命，其實台塑集團旗下南亞是這次材料革命的核心。南亞是台灣最老牌的銅箔和玻纖廠，如果有反應快速的靈活經營者，今天可能就沒有台光電；如果南亞的玻纖布可以提升至最頂級，也許可以和日東平起平坐。

他指出，今年高頻寬記憶體（HBM）大旺，如果當年賣掉華亞科換成美光的股票沒有低價賣掉，而且和美光合作發展HBM，今天市值站上5兆的，很可能是南亞；他分析，近年台玻靠玻纖布賺錢，但是中國玻璃卻吃掉大半獲利，如果速度夠快，台玻老早就應該把玻璃和玻纖布分拆。

謝金河強調，這些年，大多數傳統產業都感嘆轉型不易，其實大家都有一個共同的盲點，就是都相信中國市場很大，努力和中國做關係，殊不知新的全球競爭不在於市場，而在於先進技術，追求卓越才是價值所在。

他補充，只有經營者決斷力足夠敏銳，能抓到市場變化的轉折及技術的方向，才是價值所在。年紀太大或輕易退出市場的經營者，恐怕無法勝任新的AI大局。

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