撐過3大恐怖經濟風暴沒倒下 這群阿公阿嬤手握600萬資產原因大公開

初次上稿05-10 22:37

更新時間05-11 06:31

日本專家指出，年紀介於60、70歲的日本長者，約有25%擁有2000萬日圓的資產，達到足以支應基本退休生活的門檻。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕曾任職日本金融機構的椿慧理指出，年紀介於60、70歲的日本長者，自踏入職場以來，經歷泡沫經濟破裂、亞洲金融風暴和雷曼兄弟倒閉，仍有25%擁有2000萬日圓（約台幣600萬）的資產，達到足以支應基本退休生活的門檻，這群人大都具備多項特徵，包括高利率時代的受益者、收入增加卻不過度消費、長期持有資產等。

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椿慧理在日媒撰文指出，根據日本金融市場協會（J-FLEC）發布的《2025年雙人及以上家庭家庭金融行為民意調查》，60歲人群的平均金融資產為2683萬日圓（約台幣537萬），70歲人群的平均金融資產為2416萬日圓（約台幣483萬）。

進一步分析資產分佈狀況，60歲族群中擁有3000萬日圓（約台幣600萬）及以上資產的家庭比例為27.2%，70歲族群中該比例為25.2%，這意味著超過四分之一的日本人擁有3000萬日圓及以上的資產。考慮到 2000 萬日圓（約台幣400萬）通常被認為是退休基金的基準，擁有 3000 萬日圓或以上資產的家庭，可以說正在享受「舒適的退休生活」。

椿慧理分析這群過著安穩退休生活的長者，通常具有5大特徵。

1、高利率受益者：如今60、70歲的人群是高利率時代累積儲蓄的一代。大約在1990年，也就是他們20、30歲的時候，一年期定期存款的利率最高達到6.08%，光是存入100萬日圓（約台幣20萬）一年，就能獲得約6萬日圓（約台幣1.2萬）的利息，所以只要存錢就能有效累積資產。與如今的低利率環境相比，當時的利率水平似乎難以置信。

2、利用投資收益，盡速清償貸款：高存款利率也意味著高貸款利率，90年代初，現在60、70歲的人購屋時，作為浮動抵押貸款利率基準的短期優惠利率曾高達8%以上。目前的短期優惠利率在2%左右，由此可見當時的利息負擔有多沉重。許多人都在努力盡可能降低利息負擔，例如增加投資收益，加速還款。

3、收入增加也不過度消費：在1980年代末至90年代初的泡沫經濟時期，許多公司持續提高薪資和獎金。在此期間，有些家庭沒有花掉增加的收入，而是繼續儲蓄，結果累積了大量資產。當收入增加時，很容易過度消費，但持續儲蓄的能力是財富累積者與非財富累積者之間的主要差異。

4、長期持有資產、不受市場波動影響：目前60、70歲的人經歷了許多重大經濟危機，例如泡沫經濟破裂、亞洲金融風暴和雷曼兄弟危機。那些積累了大量資產的人，往往是即使在這些時期也堅持持續投資的人。因此可以說，不受市場波動的影響是成功進行資產管理的關鍵。

5、養成運動習慣：這與理財話題截然不同，但許多享受舒適退休生活的人，往往都養成了規律運動的習慣。保持良好的健康狀態有助於降低醫療和照護費用，醫療和照護費用佔退休支出很大一部分，因此延長健康壽命可以被視為保護個人資產的一種方式。

椿慧理總結，目前60、70歲的人群，自步入職場以來，經歷各種經濟危機，那些不被這些危機浪潮左右，始終穩定累積財富的人，才是如今能夠累積可觀財富的人。儘管當今的經濟環境與以往大不相同，但制定財務計劃和進行長期資產累積的重要性，在任何時代都始終如一。為了擁有舒適的退休生活，讓我們從現在開始，在合理的範圍內累積退休金。

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