昂貴記憶體假貨充斥亂象！三星、SK海力士被「張冠李戴」

一位日本用戶在X論壇上報告一個案例：他買到了一件16GB的DDR5 SO-DIMM記憶體，記憶體條上的顆粒是SK海力士，而標籤上卻寫著三星。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕注意！你昂貴的DDR5記憶體可能是假貨，電腦買家被建議仔細檢查記憶體。wccftech報導，記憶體價格持續上漲，更糟的是，假冒的DDR5記憶體模組現在充斥著PC市場。

記憶體價格失控飆升，假DDR5記憶體採用塑膠晶片和偽造標籤。亞洲市場上，包括線上和實體店在內的多家零售商都出現了假冒的DDR5記憶體。這些DDR5記憶體條乍看之下可能很逼真，但仔細檢查就會發現，它們配備的是假冒的DRAM晶片，有的甚至更糟。

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因此，目前亞洲市場流通不少假冒的DDR5記憶體。其中一些記憶體條的DRAM模組是假冒的，材質為塑料，甚至有些記憶體條的電源電路位置錯誤或不匹配。

一位日本用戶在X論壇上報告了這樣一個案例：他買到了一件16GB的DDR5 SO-DIMM記憶體，標籤鑑定為三星製造，結果卻是假貨。這件記憶體一眼就能看出不對勁。金色接點看起來不一樣，邊緣也做了圓角處理。此外，記憶體條上的顆粒是SK海力士，而標籤上卻寫著三星。

對於那些組裝或購買過電腦配件的人來說，這種記憶體很容易辨別真假，但對於普通用戶來說，他們很難區分真假。桌上型電腦記憶體的情況就更糟了，因為桌上型電腦記憶體的DRAM模組上通常帶有散熱片，所以除非拆開記憶體或嘗試在電腦上啟動，否則你根本無法判斷記憶體的真假，即使你發現沒有訊號。

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