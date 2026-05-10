夏月電價6/1實施 住宅月均電費增至1084元

夏月電價6月1日實施。（資料照，記者廖振輝攝）

〔中央社〕台電網站公告，高壓、特高壓用電大戶將自5月16日到10月15日適用夏月電價，後續住宅等用戶則自6月1日到9月30日適用夏月電價。以家庭住宅用戶來看，平均夏月電費將破千元、達到新台幣1084元，約較非夏月電費增加近7成。

台電指出，夏月電價從1989年實施至今，住宅每年都是從6月1日開始，10月1日以後便恢復為非夏月電價。自2023年起高壓以上用戶夏月電價期間調整為5月16日到10月15日，可配合調整生產排程及節約用電。

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以現行住宅用戶所適用電價為例，台灣2025年每戶住宅平均每月用電量約345度，在非夏月期間每戶平均月用電量是308度、電費為638元。夏月期間因氣溫上升，每月用電量增加至418度、電費增至1084元，相較非夏月期間用電量高出近4成，也讓每月電費平均增加約446元、增近7成。

台電指出，增加的446元中，其中約73%電費（326元）來自於用電量增加，實際因夏月電價調整而增加部分僅約27%（120元）。

台電表示，一般住家可選擇非時間電價（即累進電價，未區分尖離峰用電）或時間電價（有區分尖離峰用電）計費，其中累進電價是按使用度數分段計收電費，時間電價每月電費則為基本電費與流動電費之總和。一般住家由於用電量較少且離峰時間用電量不多，故多按累進電價計費。

以2025年10月1日起實施並適用住宅用戶之電價表單價為例，累進電價依用電級距遞增，分為6段級距計費，並沒有尖離峰時段的差別；以2025年夏月期間平均每月用電418度而言，其中的120度適用1.78元，210度（330到120度）適用2.55元，剩餘的88度（418到330度）則適用3.8元，故電價高低僅與用電量多寡有關，與什麼時間用電無關。

台電表示，長期以來，配合政府照顧民生與節能減碳之政策，累進電價第1、2段電價以較低電價訂定，因此對多數家庭而言，選用非時間電價電費負擔較輕。至於選用時間電價是否比較划算，則涉及多項因素，如果用電量規模不大，或是用電大部分集中在尖峰時段，選擇時間電價未必會減輕電費負擔。

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