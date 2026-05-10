三星為省成本擬採中企供應鏈 恐致品質差異弊端

中國企業已經滲透到三星的供應鏈中。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據韓媒ZDNet Korea報導，三星有可能將京東方（BOE）納入其供應鏈，從而大幅降低Galaxy S27基礎款的成本。由於顯示器是智慧型手機中最昂貴的零件之一，入門級Galaxy S27可能會同時採用三星和其他製造商的面板，但這可能會導致未來出現品質差異。

三星等智慧型手機巨頭已努力確保DRAM危機不會對其日常營運造成不利影響，不過，三星正努力透過採用雙供應商策略來最大限度地減少額外的組件成本上漲。

請繼續往下閱讀...

wccftech報導，京東方目前是蘋果供應鏈的一部分，但主要作為備用供應商，而非消費者可以信賴的供應商。因為京東方曾多次出現無法滿足顧客（主要是蘋果）的供貨量和品質要求的情況。

由於三星在記憶體和儲存成本方面迴旋餘地有限，一旦大幅提高智慧型手機價格，三星的靈活性就會大打折扣。而引入京東方一個弊端是，Galaxy S27 的兩個版本之間的螢幕品質差異可能會增大。

中國企業已經滲透到三星的供應鏈中，以降低零件成本。例如，三星的中階機型Galaxy A57就部分採用來自TCL華星的OLED螢幕。對於非旗艦智慧型手機系列，三星可以承受在這一領域做出一些妥協，因為這些設備在其他方面已經有所取捨，以獲得更高的利潤。

由於價格較高，入門級Galaxy S27將面臨更嚴格的審查和挑剔，因此三星將被要求對京東方在OLED面板的研發和製造方面提出更高的標準。然而，目前雙方的合作關係尚未最終確定，因此在一切塵埃落定之前，交易仍有可能告吹。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法