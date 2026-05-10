退休1年就重返職場！64歲男創業「衝出6800萬營收」心路曝光

Bob Grace在56歲退休後，僅1年又重回職場。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕越來越多退休族選擇「重返職場」。有人退休後創業，有人乾脆展開第二人生，甚至不再打算真正退休。英國一名男子在56歲退休那天，他以為終於能逃離高壓人生，沒想到真正擊垮他的，不是工作，而是「突然什麼都沒有了」。短短1年後，他決定「取消退休」、重新創業，公司更在短短幾年創下約6800萬元台幣營收，徹底改變外界對退休的想像。

外媒報導，64歲的Bob Grace原本是捷豹路虎（Jaguar Land Rover）區域總監，2018年在56歲時退休。當時的他原以為，離開高壓企業生活後能享受人生，但沒多久就發現，「人不可能一直擁有那麼多空閒時間」。

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育有5名子女的他坦言，退休時其實沒有明確人生規劃，只知道想離開企業體系。他開始領取部分私人退休金，但很快發現，自己根本不想停止思考與工作。

於是在退休1年後，他決定「取消退休」，投入旅遊加盟事業，成立旅遊顧問公司「Not Just Travel」。雖然初期遭遇新冠疫情衝擊，但公司近3、4年已創造約160萬英鎊（約新台幣6809萬元）營收。

Bob表示，自己現在每週工作超過40小時，但與過去不同的是，如今能掌控時間、不再受企業壓力束縛。他直言「我現在完全沒有第二次退休的打算。」

類似情況也出現在65歲的Glyn Clark身上。他曾在金融業工作近40年，包括任職高盛（Goldman Sachs），2018年遭裁員後提前退休。然而，退休生活並未如想像中輕鬆。Glyn坦言，自己很快陷入迷茫，甚至一度考慮改當郵差，只因找不到適合高齡主管的工作機會。

最終，他拿出約12萬英鎊（約新台幣511萬元）積蓄，創辦居家照護公司，提供失智症、帕金森氏症、中風與癌症患者照護服務。目前他每週工時甚至超過60小時，但卻認為自己「比退休時更有活力」。他直言「我不會退休，反而還想做更多。」並認為，許多人老後健康惡化，與「失去人生目標」有很大關係。

根據英國保誠保險公司（Standard Life）調查，有16%的退休人士已重返職場或考慮重新工作；另有19%坦言，自己低估了退休生活的漫長程度。英國稅務海關總署（HMRC）數據也顯示，2024至2025年度，已有超過200萬名達退休年齡者仍持續工作。

專家指出，隨著平均壽命增加，退休不再只是「停止工作」，而是進入另一種生活模式。越來越多人開始發現，真正難熬的並非工作本身，而是失去目標、失去與社會連結後的空虛感。

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