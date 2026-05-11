獨家》去年各級政府潛藏負債破21兆 勞保14.2兆最多

初次上稿05-10 23:00

更新時間05-11 06:30

根據主計總處統計，2025年底各級政府潛藏負債（未來或有給付責任）21兆282億元、較2024年底增加3792億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕根據主計總處最新資料，2025年底中央及地方政府潛藏負債（未來或有給付責任）達21兆282億元、較2024年底增加3792億元，增幅較上年收斂；其中，勞工保險潛藏債務14兆2218億元最多、增加5752億元，主因被保險人平均投保年資及投保薪資增加。

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「潛藏負債」指政府預估未來30年或50年「或有給付責任」，即未來不一定會發生，且可透過編列預算或調整費率等挹注，與「公共債務法」規範的政府舉債不同。主計總處自2009年起公布潛藏債務，歷年多呈增加態勢，2017年因年金改革大減7000多億元，但過去4年均增加，2024年因勞保精算假設條件調整而大增1.46兆元，2025年增額收斂至3792億元。

根據統計，2025年底中央政府潛藏負債18兆2314億元、地方政府2兆7968億元，合計21兆282億元，以勞保14兆2218億元最多、年增5752億元，主因被保險人平均投保年資及薪資增加。主計總處說明，截至2025年底，勞保投保人數1022萬人，依折現率及資產報酬率4.5％、物價指數年增率1.8%與投保薪資增長率1.9％等假設條件，精算應計給付現值約15兆6267億元，扣除已提存責任準備1兆4049億元，未提存金額14兆2218億元。

另，舊制軍公教人員退休金潛藏負債3兆840億元、年減1516億元，其中公務人員減少665億元，因配合所得替代率調降1.5％、具舊制年資人員減少以及折現率提高等；教育人員減少239億元，因已退休可支領數逐漸減少等；軍職人員減少612億元，主因折現率提高等。公務人員退撫基金則為2兆9508億元、增加314億元，主因參加人數62萬人新增1年年資及利息成本增加等。

此外，國民年金潛藏負債5684億元、年減498億元，主因基金投資報酬率提高，增加提存安全準備。農民健康保險985億元、減少140億元，主因參加保險人數減少。至於地方政府積欠18％優惠存款差額利息仍有122億元、略減7億元。

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