不是輝達、英特爾 外媒稱2026年最耀眼明星是它

在人工智慧（AI）熱潮中，各大晶片巨頭股價表現一直備受矚目。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在人工智慧（AI）熱潮中，各大晶片巨頭股價表現一直備受矚目。輝達無疑是其中的佼佼者，而英特爾近幾個月也實現令人驚訝的復甦，台積電更是漲勢凌厲。外媒The Motley Fool報導，還有另一家晶片公司正在吸引市場的目光，尤其是在最近一段時間股價飆升了約350%，它就是超微（AMD）。

超微股價今年迄今已上漲約112%，並在近期財報發布後大幅上漲，目前接近52周高點。該公司已從一家表現落後的公司一躍成為2026年最耀眼的明星之一。

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過去12個月，由於投資人對這家晶片製造商成為人工智慧運算領域真正的第二大供應商充滿樂觀情緒，紛紛湧入超微的股票，其股價飆升了約350%。

超微第1季營收年增38%至103億美元，較2025年第4季34%的成長率加速。非GAAP（調整後）每股盈餘成長43%。自由現金流年增超過兩倍，達到創紀錄的26億美元。

當然，這裡最引人注目的是資料中心業務。該部門銷售AMD的EPYC伺服器CPU和Instinct GPU加速器，營收達到58億美元，年增57%，輕鬆超過了第4季39%的增幅。

管理層預計成長速度將進一步加快。超微預計第2季營收中位數約112億美元，年增46%。在財報電話會議上，該公司表示，預計光是伺服器CPU營收在第2季就將年增超過70%。在GPU方面，超微旨在與輝達最先進的產品競爭的機架式Helios系統將於今年稍後開始出貨，Meta Platforms和OpenAI已簽約成為其客戶。

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