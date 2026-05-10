市場押錯方向了？新債王勸投資人快囤3類資產

「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）。提醒投資人現在不應繼續追逐風險資產。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕雙線資本（DoubleLine Capital）創辦人兼執行長、「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）接受《彭博》訪問時指出，市場低估Fed維持高利率甚至升息的風險，直言市場正押錯方向，建議投資人今年在投資組合中增持現金、黃金和其他實體資產。

岡拉克近日接受《彭博》採訪時，投資人現在不應繼續追逐風險資產，其中最主要的原因是Fed可能升息而非降息的風險。

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他說，今年初市場曾普遍預計，Fed將在2026年底前降息兩到三次，「如果你僅僅因為兩次降息就買入風險資產，那你又錯了。今年我們不會看到降息。」

岡拉克強調，考慮到利率上升的風險，股票價格看起來也偏高。儘管美國和伊朗尚未簽署正式和平協議，但近幾週來，主要股指已屢創新高，直言：「我只是認爲，現在市場的位置非常、非常高。」

岡拉克也給出最新推薦的資產配置方案，包括現金配置提高至20%、大宗商品與實體資產配置提高至20%，此外，黃金也是核心避險資產，岡拉克表示，如果這種貴金屬的價格跌破每盎司3500美元，會「毫不猶豫」買進。

雖然岡拉克沒有明確給出黃金具體配置比例，他此前曾說，黃金配置比例達25%不算過分。截至5月8日，金價約每盎司4753美元，今年以來上漲約9%。

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