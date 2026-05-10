一碗剉冰3000元！南韓飯店開打

南韓飯店業的剉冰大戰已經開始。（示意圖，取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓飯店業的剉冰大戰已經開始，首爾新羅酒店自5月1日起在休閒酒吧The Library開始供應蘋果芒果剉冰，售價為13萬韓元（台幣2800元），比去年的11萬韓元（台幣2360元）上漲了2萬韓元。

樂天酒店旗下的Signiel Seoul餐廳位於79樓的「The Lounge」酒吧，其蘋果芒果剉冰的售價為13.5萬韓元。

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首爾四季酒店的蘋果芒果剉冰售價為14.9萬韓元（台幣3000元），與去年持平。

首爾江南朝鮮宮的蘋果芒果剉冰售價為13萬韓元，比去年上漲了1萬韓元。

華克山莊酒店的蘋果芒果剉冰售價為9.5萬韓元（台幣2000元），比去年上漲了1萬韓元。

飯店間剉冰業務的競爭主要受社交網路服務上評論傳播的廣泛影響。春季的草莓自助餐和夏季的剉冰菜單也對留住顧客起著重要作用。

一位業者表示：「隨著以前菜單上沒有剉冰的地方也開始提供剉冰，競爭日趨激烈。但由於五星級酒店休息室對剉冰的需求仍然很高，我們認為只需提高價格以反映原材料成本即可。」

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