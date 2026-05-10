別再誤判未來！億萬富翁勸「9個行業」正在消亡、不要繼續投入

美國知名投資人Mark Cuban。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕如果你正在思考該把時間、金錢或職涯投入在哪裡，那麼值得留意一些成功企業家「刻意避開」的領域。知名節目《創智贏家》（Shark Tank）投資人、億萬富翁Mark Cuban直言，有些產業並非只是短期低迷，而是因AI衝擊、經濟壓力或商業模式缺陷，正面臨結構性風險。以下是他多次點名、認為風險較高的產業。

1.電影與傳統媒體：Mark Cuban對傳統媒體特別嚴厲，甚至稱其為「史上最糟的產業」。核心問題在於進入門檻崩塌。AI工具、社群平台與低成本製作，使任何人都能創作與傳播內容，傳統影視公司優勢被削弱。隨著競爭爆炸、廣告收入分散，大型媒體公司也難以維持影響力。

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2.餐飲與食品飲料業：餐廳與酒類品牌普遍存在低利潤、低門檻問題。Mark Cuban指出，這類產業對經濟波動極為敏感。一旦消費者縮手，外食等非必要支出會迅速下降，但人力與食材成本仍然高昂，使經營壓力加劇。

3.高度依賴第三方平台的企業：依賴亞馬遜、Etsy或社群平台的企業，缺乏控制權。平台可能隨時調整抽成、演算法或優先推薦自家產品，使商家處於被動。在景氣走疲時，平台甚至可能提高費用，進一步壓縮利潤。

4.醫療與製藥產業：高度監管產業（如醫療與製藥）面臨另一種風險。嚴格法規可能限制創新速度並增加成本，特別是在AI快速發展時更為明顯。雖然需求穩定，但只有大型資本企業較能長期生存。

5.依賴補助的鄉村小型企業：許多鄉村小企業依賴政府補助或計畫維持營運。他警告，一旦政策改變或預算縮減，資金來源可能瞬間消失，造成經營危機。

6.政府合約承包商：與政府合作的企業同樣存在風險。即使當下獲利穩定，一旦政府削減支出或改變政策，合約可能迅速縮減。

7.高度依賴補貼的電動車產業：電動車（EV）產業長期受政府補貼與政策支持。例如特斯拉曾從補貼與碳權制度中獲得大量收益。但Mark Cuban認為，一旦補貼退場，依賴補助的企業將面臨巨大壓力。

8.拒絕導入AI的企業：不採用AI的企業將逐漸落後。AI已廣泛應用於客服、行銷與營運，提升效率並降低成本。忽視AI等於讓競爭力逐步被侵蝕。

9.同質化AI公司：雖然AI是成長產業，但Mark Cuban也警告，多數AI公司將無法存活。如同早期網路時代，大量公司競爭後，最終只剩少數龍頭。缺乏差異化的AI企業，在資金緊縮與競爭加劇下將快速淘汰。

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